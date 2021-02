Baumanager24, die innovative webbasierte Software zur Vertrags- und Angebotserstellung

Die intelligente Vertriebssoftware für Bauunternehmen

Komplizierte Angebots- und Vertragsanfertigungen mit hohem Zeit- und Kostenaufwand sind ab sofort passe. Baumanager 24 ist eine innovative webbasierte Softwaretechnologie, die maßgeschneiderte umfangreiche Bauverträge und Angebote binnen weniger Minuten erstellt – intelligent, proaktiv und kosteneffizient kalkuliert. Das Resultat? Eine erhebliche Steigerung Ihrer Vertriebsperformance und Ihrer Produktivität!

Was muss man dafür tun? Zu Beginn wird das persönliche Produkt- und Preisportfolio ins System eingespeist. So erhält man eine entsprechende Basis-Kalkulation für das Vorhaben. Kundendaten und Bauprojekte werden dabei jederzeit nachvollziehbar und optimal strukturiert verwaltet. Verantwortliche Firmenmitarbeiter haben stets Zugriff auf ihren Bereich der Interessenten, Kunden und Projekte – alles natürlich streng vertraulich.

Wie und wo erfolgt die Integration von Drittanbietern und Kunden?

Die Anbindung von Drittanbietern erfolgt einfach und smart an sämtliche bekannte Immobilienportale (Immowelt, Immonet etc.) und an die eigene Website. Durch die Integration der Baumanager24-Software werden alle dortigen Bauanfragen der Kunden für Ihr Unternehmen gesammelt und direkt in eine klare Übersicht ins Baumanager24-System importiert. Das Angebot wird binnen Minuten erstellt und kann anschließend den Kunden zügig zugestellt werden – einfach und hocheffizient!

Detaillierte Information und einen kostenlosen Probemonat mit vollem Leistungsumfang erhalten Sie über www.baumanager24.com

