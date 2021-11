Baumarkt EU – Haus-, Garten- und Freizeitartikel

Ihr kompetenter Online-Baumarkt

Baumarkt EU unterstützt Sie bei allen Fragen rund um den Haus- und Gartenbau. Als führender Online-Händler ist das Unternehmen bereits seit 2004 im Geschäft.

Zunächst im Raum Österreich, hat sich der Baumarkt seit 2015 auf Deutschlands Online-Markt profiliert und berät Sie in sämtlichen Anliegen bezüglich Hobby- und Profiwerkzeugen.

Sie suchen – Baumarkt EU hilft mit großer Markenvielfalt

Wenn Sie Ihr Haus renovieren oder sanieren müssen oder Ihren Garten neu gestalten möchten, dann zahlt es sich aus, sich an einen Fachmarkt zu wenden. Doch nicht nur in diesem Bereich steht Ihnen Baumarkt EU kompetent zur Seite. Auch Bewässerung, Gartenmöbel, Heizung und Schwimmbäder zählen zum Repertoire.

Renommierte Marken im Angebot

Unabhängig davon, ob Sie Hobby- oder Profihandwerker sind, Baumarkt EU hält ein breit gefächertes Sortiment für Sie bereit. Profitieren Sie von namhaften Markenherstellern, wie zum Beispiel

– Bosch

– DeWalt

– Fiskars

– Gardena

– Grundfos

– Intex

– Kermi

– Keter

– Makita

– Metabo

– Milwaukee

und lassen Sie sich von einem schnellen Versand der gewünschten Artikel überzeugen!

Unschlagbar in Sachen Umweltbewusstsein

Legen Sie Wert auf umweltfreundliche Verpackungen? Baumarkt EU arbeitet ausschließlich mit Herstellern zusammen, die Ihre Produkte nachhaltig verpacken.

Freundlicher Kundenservice für Ihre Anliegen

Haben Sie Fragen rund um den Service des Online Händlers oder seinen Produkten? Zögern Sie nicht, sich an den freundlichen Kundenservice zu wenden, der Ihnen sehr gern mit Rat und Tat zur Seite steht. Mit Sicherheit lösen wir auch Ihr Problem – rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail!

Kontakt

Kamody GmbH

Roman Kamody

Yorckstr. 22

93049 Regensburg

49 941 780 55107

info@baumarkteu.de

https://www.baumarkteu.de/

