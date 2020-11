Bausanierung Kassel: REBA IMMOBILIEN AG eröffnet Niederlassung in Bad Sooden-Allendorf bei Kassel in Hessen

Die Schweizer REBA IMMOBILIEN AG eröffnet mit ihrer Tochterfirma REBA IMMOBILIEN GmbH eine Niederlassung in Bad Sooden-Allendorf bei Kassel in Hessen.

Die REBA IMMOBILIEN GmbH mit Sitz in Bad Sooden-Allendorf bei Kassel ist als Bauunternehmen, Fachbetrieb, Handwerker und Immobilienservice Spezialist für Bausanierungen, Modernisierungen, Renovierungen und Revitalisierungen im Raum Kassel in Hessen und Werra-Meißner-Kreis für privaten Wohnungsbau und Gewerbebauten.

+++ Sanierung, Renovierung, Modernisierung, Revitalisierung, Anbau, Ausbau und Umbau im Raum Kassel in Hessen +++

Die REBA IMMOBILIEN GmbH unterstützt ihre Kunden mit einem umfangreichen Angebot für Bausanierungen, Renovierungen, Modernisierungen und Revitalisierungen: Bausanierung, Altbausanierung, Fliesenleger, Innenausbau, Sanierung, Renovierung, Modernisierung, Revitalisierung, Anbau, Ausbau, Umbau, Neubau zum Beispiel in Bad Emstal, Bad Karlshafen, Bad Sooden-Allendorf, Baunatal, Berkatal, Breuna, Calden, Espenau, Fuldabrück, Grebenstein, Großalmerode, Habichtswald, Helsa, Hessisch Lichtenau, Hofgeismar, Immenhausen, Kassel, Kaufungen, Liebenau, Lohfelden, Naumburg, Nieste, Niestetal, Oberweser, Reinhardshagen, Schauenburg, Söhrewald, Trendelburg, Vellmar, Wahlsburg, Weser, Witzenhausen, Wolfhagen, Zierenberg

+++ Bausanierung Kassel in Hessen und im Werra-Meißner-Kreis +++

– Bausanierung Kassel in Hessen, Werra-Meißner-Kreis

– Bausanierung, Renovierung, Modernisierung und Revitalisierung (komplett oder teilweise)

– Innenausbau & Trockenbau, Fliesenleger, Renovierung, Altbausanierung: Außenfassade, Fliesen, Laminat, Regips, freitragende Decken, Putzarbeiten

– Bausanierung, Modernisierung & Renovierung: Haus & Wohnung (Bad, Küche, Flur, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer), Gewerbe wie Büro, Hotel, Restaurant, u.ä.

– Ausbauten und Umbauten

– Abbruch von Innenwänden & Abbruch von Außenwänden

– Betonarbeiten & Estricharbeiten

– Bautenschutz & Holzschutz

– Maurerarbeiten & Putzarbeiten

– Innenausbau & Innendämmung, Fußbodenarbeiten, Montage von Fenster & Türen

– Fliesenleger: Fliesenarbeiten, Verlegung von Bodenfliesen und Wandfliesen jeder Art, z.B. Fliesen, Platten, Mosaiken, Naturstein

– Trockenbau, Brandschutz und Schallschutz

– Sanitär

– Elektroarbeiten

– Zimmerrenovierung & Wohnraumsanierung: Badsanierung, Fassadenrenovierung, Fußbodenrenovierung, Fenstersanierung, Dachsanierung

– Dachgeschossausbau und Kellerausbau

– Dachdecker für Dachkonstruktionen und Dachformen wie Flachdach oder Steildach

– Kellersanierung, Fassadensanierung, Mauerwerksanierung

– Erdarbeiten, Erdbau mit Minibagger

– Sanierung der Gebäudetechnik (u. a. Fahrstühle, Klimaanlagen, Rohre, Kabel)

– Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

– Schimmelsanierung, Wasserschadensanierung, Brandschadensanierung

– Entrümpelung, Sperrmüllentsorgung

– Entfernung geklebter Teppiche und Abbau fest montierter Gegenstände

– Reinigung von liquidierten Betrieben

– Baustellenkoordinierung

– Natursteinarbeiten aller Art, Verlegung von Natursteinbelägen

+++ Kontakt +++

REBA IMMOBILIEN GmbH

Hilgershäuser Str. 9

D-37242 Bad Sooden-Allendorf

Weitere Informationen:

www.bausanierung-kassel.de

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler & Hotelmakler für Off Market Immobilien

Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Bad Sooden-Allendorf bei Kassel und Repräsentanten in Düsseldorf, Leipzig, und München in Deutschland sowie Hevíz am Balaton, Region Plattensee in Ungarn ist international als Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler und Hotelmakler für Off Market Immobilien (Anlageimmobilien, Hotels, Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien) sowie als Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler für Neubau tätig.

+++ Off Market Immobilien Spezialist +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist im Gewerbeimmobilienbereich auf Off Market Immobilien spezialisiert (Off Market Deals: Off Market Immobilien Investments und Off Market Immobilien Transaktionen ohne öffentliche Bieterverfahren) und primär in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv.

Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:

– Off Market Immobilien & Portfolios

– Bürogebäude

– Hotels & Hotelbaugrundstücke

– Wohnanlagen & Mehrfamilienhäuser

– Mikroapartmentanlagen & Studentenwohnheime

– Handelsimmobilien, EKZ-Immobilien & Shopping Center: Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser, Einkaufszentren, Supermärkte, Nahversorgungszentren, Lebensmittel-Discounter, Baumärkte, Gartenmärkte

– Seniorenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen

– Krankenhäuser, Kliniken & Ärztehäuser

– Logistikimmobilien & Parkhäuser

– Campingplätze & Ferienanlagen

– Grundstücke (z.B. für Hotelneubau, Studentisches Wohnen, Geschosswohnungsbau)

– Neubauprojekte

+++ Neubau und Bausanierung der REBA IMMOBILIEN AG +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist auch als Bauträger und Projektentwickler tätig und bietet einen umfassenden Service für Bausanierungen (Sanierungen & Renovierungen) an. Spezialgebiet: Hotelmodernisierungen & Hotelsanierungen

Weitere Informationen: https://www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399

dialog@reba-immobilien.ch

https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

presse@pr4you.de

https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.