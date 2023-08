Bayerns Best 50: TQ-Group erneut ausgezeichnet

Bereits zum achten Mal erhält der bayerische Mittelständler den begehrten Award des Wirtschaftsministeriums

Seefeld, 1. August 2023: Die TQ-Group, einer der führenden Technologie-Dienstleister Deutschlands, darf sich auch in diesem Jahr wieder zu „Bayerns Best 50“ zählen. Mit dem Award ehrt das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie inhabergeführte Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Mitarbeiter- und Umsatzwachstum erzielen konnten.

Der Preis würdigt jedes Jahr mittelständische Unternehmen mit Vorbildcharakter, die neue Chancen für Wachstum und Beschäftigung aufspüren und konsequent nutzen. Die TQ-Group erhält den Preis bereits zum achten Mal und darf sich also auch 2023 wieder in die Reihe Bayerns bester Unternehmen einreihen.

Seit mittlerweile 30 Jahren steht TQ für innovative, führende Elektroniklösungen, die das Unternehmen als Dienstleister aber auch als Hersteller eigener Lösungen entwickelt und produziert. Dabei setzt TQ auf den Standort Deutschland und verfolgt seit seiner Gründung die Strategie, sich stets auf mehrere Branchen zu fokussieren und gezielt konkrete Zukunftsmärkte zu adressieren. Dazu zählen u.a. Energiemanagement und Künstliche Intelligenz (KI), die Automatisierung in der Produktion, Photovoltaik und Hauskraftwerke, Robotik, E-Mobilität sowie das Internet-of-Things (IoT).

Ein perfektes Beispiel dafür, wie eine Innovation komplett inhouse und made in Germany entstehen kann, ist der mehrfach preisgekrönte E-Bike-Antrieb HPR50. Das Herzstück des kompaktesten E-Bike-Systems seiner Art ist das patentierte, von TQ konstruierte Harmonic Pin-Ring Getriebe, das die Kompetenz und Innovationsfreude des bayerischen Mittelständlers widerspiegelt und auch in zahlreichen weiteren Bereichen wie etwa in der Medizintechnik, bei Robotern oder sogar in Raumstationen oder Satelliten zum Einsatz kommt.

„Wir sind sehr stolz über die Auszeichnung, denn sie zeigt, dass wir mit unserer Unternehmensstrategie und -philosophie auf dem richtigen Weg sind: Zum ersten Mal in der TQ-Geschichte haben wir es im Geschäftsjahr 2022/23 zudem geschafft, die 500 Millionen Euro Umsatzmarke zu knacken“, freut sich TQ-Gründer und Geschäftsführer Detlef Schneider.

„Produkte intern und aus einer Hand zu entwickeln, zu fertigen und auf den Markt zu bringen – egal ob als Hersteller oder Dienstleister – ist perspektivisch der Weg, wie sich Unternehmen in Deutschland aufstellen müssen, um erfolgreich zu sein. Wer, wie TQ, nahezu die komplette Produktwertschöpfungskette inhouse abbilden kann, genießt die größtmögliche Unabhängigkeit und kann wettbewerbsfähig bleiben“, fügt TQ-Gründer und Geschäftsführer Rüdiger Stahl hinzu.

„Erst vor kurzem haben wir stark in den Neuausbau des TQ-Werks Oberland in Peiting investiert und sind überzeugt, dass wir dort wie auch an unseren anderen bayerischen Standorten in Seefeld, Inning, Augsburg und Durach weiter gesund wachsen und unseren Mitarbeitenden sichere Arbeitsplätze mit Zukunftsperspektive bieten können“, ergänzt Geschäftsführer Stefan Schneider.

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, den USA, in Ungarn, Slowenien und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

