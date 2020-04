BBA Berufsbekleidung Ausstatter auch in Zeiten von Corona für Sie da

Das gesamte Team arbeitet in Zeiten von Corona auf Hochdruck, um die Aufträge zu bearbeiten. Nach Möglichkeit wird alles geliefert, was Kunden derzeit benötigen.

Dabei legt das seit langer Zeit bestehende Unternehmen höchsten Wert auf Kundenzufriedenheit und eine hohe Qualität seiner Angebote. Es bietet Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß und für jede Branche! Beliefert werden Großkunden wie staatliche Stellen und Industrie ebenso wie Privatkunden. Bekannt wurde die Firma BBA insbesondere durch Produkte zur Asbestentsorgung, die die höchsten Ansprüche und die strengsten Auflagen erfüllen.

Das Team ist bemüht, Lieferzeiten für seine Privat- oder Großkunden so kurz wie möglich zu halten, auch wenn das bei erhöhtem Bestellaufkommen nicht immer sehr einfach ist. Die Mitarbeiter haben eine hauseigene Schulung durchlaufen und sind bestens auf alle Kundenanliegen vorbereitet, auch auf solche, die nicht unbedingt zum Standard eines Berufs- und Arbeitsbekleidungsbetriebes gehören. Zu denken wäre hierbei etwa an Sonderanfertigungen und Sondergrößen von Berufskleidung und Entsorgungsbehältnissen sowie der Personalisierung von Arbeitskleidung. Dabei legt das Unternehmen Wert auf den Beweis, dass guter Service und gute Preise sich nicht gegenseitig ausschließen. Aktuell gehören Schutzhandschuhe, Schutzmasken und Schutzanzüge zu den am meisten nachgefragten Produkten.

In Zeiten von Corona wird derzeit besonderer Wert auf den Schutz der Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern gelegt. Die Schutzmaßnahmen beinhalten selbstverständlich das Abstandsgebot, das Tragen von Schutzmasken und das Desinfizieren der Hände vor und während der Arbeitszeiten. Auch die Arbeitsflächen und Böden werden mit Desinfektionsmittel gereinigt. So ist ein hoher hygienischer Standard gewährleistet.

In den meisten Berufen ist die passende Berufskleidung besonders wichtig.

Wie bieten ein umfassendes Sortiment an Arbeitsschutzkleidung für jeden Bereich. Egal ob Sie für den beruflichen oder den privaten Einsatzbereich Bekleidung oder Zubehör benötigen. Für jeden Bereich finden Sie in unserem Sortiment geeignete Angebote.

BBA Berufsbekleidung

Sam Schwedler

Fabrikweg 2

09579 Borstendorf

0800-1244245

presse@bba-berufsbekleidung.de

https://bba-berufsbekleidung.de

