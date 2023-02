Beauty Award in Gold für Hautpflege ibiotics von BELANO medical

Serum regeneriert natürliches Mikrobiom-Schutzschild und beugt Hautalterung vor

Hennigsdorf b. Berlin, 6. Februar 2023 – Das mikrobiotische Serum der Hautpflege-Serie „ibiotics“ ist mit dem Ageless Beauty Award 2022 der Zeitschrift „tina“ ausgezeichnet worden. Das von BELANO medical entwickelte Mikrobiom-Produkt der ersten Stunde erhielt in der Kategorie „Beauty Klassiker“ eine Goldmedaille.

Kernelement des „ibiotics“ Serums ist der probiotische Wirkstoff „stimulans“. Der Wirkstoff und weitere pflegende Bestandteile wie Hyaluronsäuren sind in dem Serum in besonders hoher Konzentration enthalten und machen es so zu einer besonders effektiven Hautpflege. Das Serum folgt einem von BELANO medical entwickelten und bis heute einzigartigen und patentierten Prinzip: Es aktiviert und regeneriert die natürliche gesunde Hautflora, so dass diese ihre Anti-Aging Funktion optimal wahrnehmen kann. Der Zusatz von Hyaluronsäuren unterstützt die Anti-Aging Wirkung und gibt der Haut ein gepflegtes und frisches Aussehen.

Hautalterung und Entzündungen der Haut vorbeugen

Prof. Dr. Christine Lang, Erfinderin des Wirkstoffs und Vorstand Forschung und Entwicklung der BELANO medical AG, betont anlässlich der Preisverleihung, dass man Hautalterung mit Hilfe einer gezielten Mikrobiom-Pflege vorbeugen und entgegenwirken kann. „Hautalterung macht die äußere Hautschicht dünner und führt zu einer Schwächung des antioxidativen Systems. Ibiotics wurde entwickelt, um die natürliche Funktion unseres bakteriellen Schutzschildes zu erhalten und zu fördern. Denn nur mit einem gesunden und aktiven Mikrobiom können wir unsere Haut effektiv vor freien Radikalen und Mikro-Entzündungen schützen.“

Dadurch reduziere sich auch das Risiko für Juckreiz und trockene, schlaffe Haut, häufig die Folge einer Dysbalance im Mikrobiom der Haut. „Ein Nachlassen der Barrierefunktion der Haut und chronische Entzündungen können die Folgen einer gestörten Hautflora sein“, so Prof. Lang.

Studien belegen Schutz der Haut durch gesundes Mikrobiom

Gezieltes Mikrobiom-Management wie zum Beispiel die regelmäßige Pflege mit dem Serum von „ibiotics“ – als hochkonzentrierte biobasierte Hautpflege – kann demnach einen Beitrag leisten, um Hautalterung zu verhindern und gesunde Haut zu fördern. „Das gesunde Mikrobiom der Haut bleibt im Gleichgewicht oder kommt wieder in eine gesunde Balance, was wiederum die Hautbarriere stabilisiert, die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt und Entzündungsbakterien fernhält.“

Prof. Lang verweist neben eigenen Studien von BELANO medical auch auf Forschungen internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zuletzt 2022 die Bedeutung des Hautmikrobioms für eine gesunde und jung gebliebene Haut einmal mehr in Studien nachgewiesen haben (zum Beispiel How Microbiomes Affect Skin Aging: The Updated Evidence and Current Perspectives, Life 2022, 12, 936. https://doi.org/10.3390/life12070936)

Die BELANO medical AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das die Wirkweise von probiotischen Mikroorganismen erforscht und die Ergebnisse für eine Entwicklung positiver Wirkstoffe in Medizin- und Pflegeprodukten nutzt. Dabei werden neuartige Mikrobiom-basierte Therapieansätze für medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen erarbeitet und vermarktet. Auf diese Weise entstehen neue Therapie-Optionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit Distributoren, Marken-Herstellern und Drogeriemarktketten im In- und Ausland.

Firmenkontakt

BELANO medical AG

Johannes Lang

Neuendorfstraße 19

16761 Hennigsdorf bei Berlin

(03302) 86 37 995

info@belanomedical.com

http://www.belanomedical.com

Pressekontakt

BELANO medical AG / Claudius Kroker · Text & Medien

Prof. Dr. Christine Lang

Neuendorfstraße 19

16761 Hennigsdorf bei Berlin

(03302) 86 37 995

belano@ck-bonn.de

http://www.belanomedical.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.