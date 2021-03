BeBelle Schönheits-Salon in Lampertheim mit vielen Beauty Angeboten

Das BeBelle Friseur- und Kosmetikstudio in Lampertheim verschönert Ihre Kunden mit einem weitreichenden Rund-um-Paket. Bei der Inhaberin des Schönheitstempel und Beauty-Expertin Fatima Böhm und Ihren Mitarbeiterinnen dreht sich alles um das Thema Beauty. In der Wilhelmstraße in Lampertheim können sich die Beauty-Interessenten auf eine ganze Reihe an Beauty-Behandlungen freuen.

Im schönen Lampertheim, in der Nähe von Mannheim, erhalten Sie neben klassischem Haarstyling mehrere exklusive Beautybehandlungen. Im Haarsegment können Sie Haarverlängerungen sowie -verdichtungen buchen. Mit verschiedenen Farbtechniken (z.B. Balayage) kommen moderne Farben auf den Schopf. Für die Gesundheit der Haare sorgen Anti-Spliss-Behandlungen, das Newsha System oder Olaplex-Kuren. Etwas weiter südlicher wartet das Gesicht auf das japanisch inspirierte Microblading, das Augenbrauen schonend füllt und stylt. Nicht nur Augenbrauen werden versorgt, bei BeBelle erhalten Sie auch individuelle Wimpernbehandlungen. Styling, Verlängerungen oder auch das Lifting stehen hier zur Auswahl. Fatima Böhm selbst ist seit 12 Jahren Lash-Stylistin, Miss Lashes Trainerin und gibt selbst Beauty-Schulungen in diesem Gebiet. Fatima gibt als Miss Lashes- Ausbilderin Schulungen direkt in Lampertheim, Wachholderweg 3.

Das Angebot wird zudem durch Permanent- Make-Up oder dem Needling von Gesicht, Hals oder Dekolleté verfeinert. Damit fährt BeBelle einen Beauty-Kurs mit modernen Verfahren, der sich haargenau um Haare, Gesicht und Schönheit kümmert. Selbst das Lachen und die Aufhellung von Zähnen erhalten Sie mit einer schonenden Zahnaufhellung direkt und in kurzer Zeit vor Ort.

Machen Sie sich selbst ein Bild und buchen Sie online oder per Telefon eines der Beauty- Angebote. Von Biblis, Bürstadt oder Viernheim sind Sie schnell bei Bebelle. Kunden reisen aber auch von Ludwigshafen oder Mannheim nach Lampertheim und verbringen schon mal weitere Stunden am Badesee oder im Vogelpark Lampertheim. Einen kompletten Überblick über alle Leistungen und Preise finden Sie auf: https://www.bebelle.de/bebelle-studio-lampertheim/

BeBelle Beauty und Friseursalons in Lampertheim

Firmenkontakt

BeBelle GmbH

Fatima Böhm

Wacholderweg 3

68623 Lampertheim

062065804914

info@bebelle.de

https://www.bebelle.de/bebelle-studio-lampertheim/

Pressekontakt

BeBelle GmbH

Fatima Böhm

Wacholderweg 3

68623 Lampertheim

062065804914

presse@potential-company.de

https://www.bebelle.de/bebelle-studio-lampertheim/