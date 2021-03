Bedsure – für den maximalen Komfort der Hunde und Katzen

Die Produkte von Bedsure sorgen bei vielen Kunden für mehr Komfort und einen deutlich besseren Schlaf. Mit bequemer Bettwäsche oder anderen Accessoires macht sich Bedsure so einem klaren Favoriten auf dem Markt. Aber das gilt noch lange nicht nur für die Menschen. Denn auch die Vierbeiner sind bei Bedsure auf der Liste und profitieren von hochwertigen Produkten.

Mit Hunde- und Katzenbetten bringt Bedsure so eine völlig neue Branche in den Fokus. Aber was sind die Favoriten unter den Betten für die Tiere? Was zeichnet die Produkte aus und was sollte man als Besitzer vor dem Kauf wissen?

Das Bedsure Katzenbett groß mit Muster

Dieses Bettchen eignet sich ideal für Katzen oder kleine Hunde. Mit dem schönen Muster zeigt Bedsure direkt zu Beginn, dass der Fokus neben der hohen Funktionalität auch auf dem Design liegt. Das leichte Grau ist unauffällig und sorgt dennoch für einen schönen Blickfang.

Das waschbare Material macht die Reinigung und die Hygiene einfach, da sich die Kissen im Bett ohne Probleme herausnehmen lassen. Eine regelmäßige Reinigung wird höchstens empfohlen.

Aber nicht nur die Reinigung ist einfach, auch die Anwendung ist für Tier und Besitzer problemlos. Das Bett ist versehen mit einem rutschfesten Boden, der auch in einer launischen Spielerei einen guten Halt gibt. Gerade bei jungen Katzen ist dies ausschlaggebend!

Der weiche Stoff des Bettes sorgt für ein Maximum an Komfort. Die Innenseite lässt sich zudem wenden und kann beidseitig verwendet werden. Mit einem festen Kopfteil wird für die nötige Stabilität beim Schlafen gesorgt.

Das Besure Hundebett mit niedrigen Rändern in Grau

Ein Hundebett, das jede Rasse und jede Größe verwenden kann. Ein universales Bett, das die Besitzer lange Zeit begleiten wird. Das Bett fällt zunächst durch sein schlichtes aber modisches Design auf. Das dunkle Grau fügt sich in jede Einrichtung ein und kann so vielseitig verwendet werden. Bei den Farben hat der Kunde die freie Auswahl und kann zwischen natürlichen Tönen wählen.

Was Bedsure vor allem wichtig ist, ist das Wohl des Tieres. Das wird immer wieder betont und zeigt sich auch in der Aufmachung der Produkte. Durch die Breite des Bettes hat der Hund genug Platz, sich auszubreiten und zu bewegen. Mit den weichen Polstern wird ein angenehmes und kuschliges Schlafgefühl erzielt, das garantiert jeder Hund liebt.

Bedsure bietet hier insgesamt drei verschiedene Größen, die passend gewählt werden können. Auch für die Sicherheit kleiner Welpen kann mit Hilfe der sich automatisch verbreitenden Füllung garantiert werden.

Das Bedsure Katzenkissen aus Plüsch

Auch für die Katzen, die es gerne weich haben und höher liegen möchten, hat Bedsure ein passendes Modell. Dieses Katzenbett gleicht eher einem Katzenkissen und charakterisiert sich durch den weichen Plüschstoff.

Durch die runde Form kommt das Bett vor allem bei Katzen gut an, da sie sich eng zusammenrollen können. Durch das Polster entsteht gleichzeitig automatisch eine Stütze für den Kopf. Bedsure liefert dieses Modell in der Größe 60 60 20 cm und in zwei verschiedenen Farben. Auch hier steht eine gelungene Optik im Vordergrund und Bedsure beweist die einfache Kombination aus Design und Funktionalität.

Nur das Beste für Hunde und Katzen

Bei Bedsure sind die Hunde- und Katzenbesitzer richtig. Stylische und vor allem gemütliche Bettchen, die einen erholsamen Schlaf täglich möglich machen. Kombiniert mit einer leichten Pflege und einem Maximum an Komfort entsteht hier erneut ein überzeugendes Gesamtpaket von Bedsure.

Das Bedsure Katzenbett groß mit Muster: https://amzn.to/39J5El1

Das Besure Hundebett mit niedrigen Rändern in Grau: https://amzn.to/3sNrWJT

Bedsure Katzenkissen aus Plüsch: https://amzn.to/3fnvXkc

Seit 1979 ist Bedsure stolz auf die schlichte Einfachheit mit inspirierten Details. Wir bieten hochwertige Bettwäsche-Lösungen, um die Raffinesse und Wärme für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Wir setzen uns dafür ein, Produkte von höchster Qualität zu entwickeln. Wir nehmen verschiedene Werte und Ideen an, um fachmännisches Handwerk mit eleganteren Designs zu liefern. Und noch wichtiger: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Ihr Traumhaus “More Than Comfort” zu bauen!

Wir wenden die besten Technologien und die größten Talente an, um unseren Kunden weltweit zu helfen, und stellen die Menschen weiterhin in den Mittelpunkt unseres Handelns. Indem wir näher bei unseren Kunden sind, gewinnen wir die Einsicht, die Produkte besser zu gestalten. Wir hören jeden Tag auf die verschiedenen Bedürfnisse unserer Kunden, sammeln Feedback und bearbeiten Beschwerden und Vorschläge, um unsere Arbeit zu verbessern. Bedsure bemüht sich, unseren Kunden die ultimative Erfahrung mit hochwertigen Produkten und intimem 1-zu-1-Kundendienst zu bieten.

