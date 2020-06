Beerenstarkes Angebot im Juni: 10% Rabatt auf Früchtetee Bio Beerenfang von AURESA

Perfekt für den Sommeranfang: Bio Früchtetee sorgt mit Holunder und Himbeeren für Erfrischung

Am 20. Juni ist es endlich soweit – punkt 23:43 beginnt hier aus kalendarischer Sicht der Sommer. Dass es jedoch durchaus vor dem offiziellen Sommeranfang schon zu sommerlichen Temperaturen kommen kann, beweisen die vergangenen Tage. Je höher die Temperaturen klettern, desto mehr sehnt man sich nach einem kühlen Getränk. Der spritzig-frische Früchtetee Bio Beerenfang schmeckt sowohl warm als auch kalt und ist mit seinem säuerlich-fruchtigen Holunder-Himbeere Geschmack eine tolle Erfrischung für heiße Tage. Zu kaufen gibt es den beerigen Durstlöscher im Onlineshop des Teehändlers AURESA unter: https://www.auresa.de/bio-beerenfang Den ganzen Juni über erhalten Shopkunden 10% Rabatt auf den Bio Früchtetee.

Ohne Zucker, dafür aber mit jeder Menge Natur

Der Früchtetee Bio Beerenfang https://www.auresa.de/bio-beerenfang enthält neben Holunderbeeren und Himbeeren auch noch Weinbeeren, Erdbeerstücke und Hibiskusblüten. Letztere verleihen dem Bio Tee eine kräftige, dunkelrote Tassenfarbe. Seinen Geschmack erhält der Bio Beerenfang ausschließlich durch natürliche Aromen. Der Tee ist außerdem komplett zuckerfrei und enthält kein Koffein. Damit kann er auch schon Kindern ohne

Bedenken zu trinken gegeben werden.

“Viele Erfrischungsgetränke, die im Sommer angeboten werden, enthalten große Mengen an Zucker und oft fehlt es ihnen an Natürlichkeit. Dabei gibt es so viele leckere Alternativen zu Limonade und Co. Viele Tees schmecken auch kalt und eignen sich wie unser Bio Beerenfang wunderbar als Basis für erfrischende Eistees. Zudem kann der Zuckergehalt selbst bestimmt werden und auch Kinder können die selbstgemachte Erfrischung genießen.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/



Nachhaltig, umweltfreundlich und fair – Tees im Onlineshop von AURESA

Sämtliche Bestellungen im Onlineshop von AURESA https://www.auresa.de/ werden mit DHL GoGreen und damit komplett CO2-neutral verschickt. Die Tees werden allesamt fair gehandelt und das Unternehmen legt großen Wert auf eine gerechte Behandlung und Bezahlung aller an der Teeproduktion beteiligten Arbeiter. Ein besonderer Fokus liegt bei AURESA auf Bio Tee, da dieser auf eine für Mensch und Umwelt besonders schonende Weise angebaut und hergestellt wird.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.