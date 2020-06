Begleitagenturen: Weiter keine Lockerung in Sicht

Düsseldorfer Escort Agentur bittet Kunden um Geduld

Düsseldorf 03.06.2020 – Der Ausbruch des Coronavirus hat weltweit fast alle Branchen getroffen. Einige trifft er allerdings besonders schwer. Das sind vor allem die Berufszweige, bei denen Körperkontakt eine essentielle Rolle spielt. Dazu gehören nicht nur Sportvereine, Massagestudios oder Friseursalons, sondern auch Begleitagenturen. Sie warten ungeduldig auf Lockerungs-Signale der Politik.

“Die Gesundheit aller Beteiligten steht immer im Vordergrund”

Die Düsseldorfer Agentur excellent-escorts.de macht sowohl Kunden als auch Bewerberinnen darauf aufmerksam, dass zur Zeit keine Anfragen angenommen werden können. Nichtsdestotrotz, stehe die Agentur täglich von 10:00 – 20:00 Uhr für Fragen telefonisch zur Verfügung. Bewerbungen von erstklassigen Interessentinnen sind auch während der aktuellen Situation willkommen und auch Anfragen für die Zeit nach den Einschränkungen sind möglich.

Bisher keine Signale der Lockerung

“Ruhe bewahren und Gelassenheit zeigen, sei nun der richtige Weg”, so Julia von Blixen, Inhaberin der Luxus Escort Agentur, die die Domain www.excellent-escorts.de führt. Die renommierte Düsseldorfer Escort Agentur steht für einen Begleitservice der besonderen Art; Luxus wird hier nicht nur großgeschrieben, sondern auch gelebt. Die Anforderungen an alle Bewerberinnen sind daher besonders hoch. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass nicht nur das Äußere der Damen überzeugt. Intelligenz, Stilbewusstsein, Etiquette und Charisma sind ebenfalls essentielle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Werdegang als Escort.

Zu jeder Zeit und jedem gesellschaftlichen oder auch privaten Anlass, bieten wir unseren Kunden attraktive, charmante und vor allem gebildete Escort Damen der gehobenen Kategorie. Hierbei spielt es keine Rolle, wie Sie Ihre Zeit mit den Escorts verbringen möchten – Sie sind frei in Ihrer Entscheidung. Steht ein wichtiges Geschäftsessen an, ein romantisches Candle-Light-Dinner, eine Reise, ein niveauvoller Gala-Abend, ein Casinobesuch, eine Yacht-Tour, eine Flugbegleitung in Begleitung einer attraktive Escort Lady, eine Abendbegleitung durch ein Escort Model, ein Besuch im Theater oder ein Gang in die Oper: Ein Escort Model unserer Begleitagentur fühlt sich auf jedem Parkett wohl und sicher.

