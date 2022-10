Bei atom-billard.de wird Billard zum Lifestyle

Vermutlich hat jeder Erwachsene irgendwann einmal selbst das Queue geschwungen und sich am Billardtisch ausprobiert. Das kann in der Kneipe um die Ecke gewesen sein, in der Bowling-Halle beim Warten auf eine freie Bahn oder auch ganz klassisch im Billard-Bistro.

Seit rund zwei bis drei Jahren kann man aber auch beobachten, dass der Bedarf an Billardtischen für die eigene Wohnung deutlich zugenommen hat. Gerade durch wandelbare Tische, die gleichzeitig auch als Ess- oder Bürotisch dienen können, erlebt das Billardspiel in den eigenen Wänden einen kleinen Boom.

Die Vorteile eines solchen Billard- und Esstisch liegen dabei klar auf der Hand: Man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, denn fortan isst die Familie nicht nur gemeinsam an diesem Tisch, sondern nutzt ihn danach oder auch davor für ein wunderbares Zusammentreffen. Viele frönen dem Spiel auch gemeinsam mit Freundinnen und Freunden und verbringen ein paar gesellige Stunden am Billardtisch.

In Dasing bei Augsburg sitzt mit atom-billard.de ein Unternehmen, dass sich nicht nur auf den Vertrieb und Aufbau von Billardtischen spezialisiert ist, sondern sich seit neuestem auch als Konstrukteur und Produzent ebensolcher Tische hervortut.

Geschäftsführer Thomas Gollowitsch, der in seinen Zwanzigern auch als Profispieler durch die Welt tourte, ist mit Billardtischen so vertraut wie fast kein Zweiter im Bundesgebiet. Nun hat der 48-jährige sein ganzes Wissen in die Waagschale geworfen und präsentiert mit dem „G.T. – Design“ einen wandelbaren Billard- und Esstisch, wie er ihn sich schon seit mehreren Jahren vor seinem geistigen Auge vorgestellt hat.

„Ich habe während der letzten beiden Jahrzehnte hunderte, vielleicht sogar tausende Billardtische aufgebaut, auseinander gebaut und hinsichtlich der Konstruktion genauestens unter die Lupe genommen“, berichtet Gollowitsch. „Dabei kamen immer wieder kleinere oder größere Konstruktionsfehler zum Vorschein, die in mir den Wunsch vom eigenen Billardtisch reifen ließen. Ich bin sehr stolz, dass ich dies mit meinem Team und einem österreichischen Ingenieur nun in die Tat umsetzen konnte.“

Nach dem Motto „nicht kleckern, sondern klotzen“ wollte Gollowitsch einen extrem hochwertigen Tisch produzieren. „Fast alles kommt heute von der Stange aus Fernost. Dem wollen wir mit atom-billard.de entgegentreten und mal wieder mit richtiger Made in Germany-Qualität aufwarten.“

So bestehen die Füße des Billardtisches aus einer bruchsicheren Dreifach-Verglasung, der wichtige Unterbau aus einer Verbindung aus Aluminium und Multiplex, wobei eine Vielzahl von Teilen maßgefertigt werden. Die per CNC-Verarbeitung auf den zehntel Millimeter produzierten Teile ermöglichen, dass die Verbindungen perfekt zueinander passen. Damit erstrahlt der G.T. – DESIGN in einer einzigartigen Verbindung aus Design und perfekter Präzision. Nicht umsonst heißt der Slogan zum Tisch „Precision for Position“, was darauf anspielt, dass man nur mit präzisem Spiel auf einem präzisen Tisch die weiße Spielkugel in Position bringen kann, um das Match fortzusetzen.

Gollowitsch ergänzt zudem: „Trotz Augenmerk auf ein ausgefeiltes und einzigartiges Design, ist uns der Spagat zwischen perfekt konstruiertem Ess- und Billardtisch sowie einem spielerisch auf höchstem Turnier-Niveau befindlichen Sportgerät gelungen.“

Dass so etwas unter dem Strich deutlich mehr kostet als Ware aus Fernost, weiß Gollowitsch natürlich. Aber die Kundschaft, die mit seinem Produkt in erster Linie angesprochen wird, legt sein Hauptaugenmerk auf Qualität und, was gerade in den letzten zwei bis drei Jahren festzustellen war, auch auf das Herkunftsland.

Schließlich blieb auch die Sparte Billard nicht von den allgemein bekannten Lieferschwierigkeiten verschont. „Das führte manchmal zu verständlicher Verärgerung bei unseren Kunden. Mittels einer deutsch/österreichischen Konstruktions- und Produktionsgemeinschaft ist es uns nun aber gelungen, hier unabhängiger und schneller agieren zu können“, berichtet Thomas Gollowitsch nicht ohne Stolz.

Seine Feuertaufe erlebt der Billardtisch „G.T.- DESIGN“ übrigens vom 7. bis 9. Oktober bei der Design-Messe DESIGN-DISTRICT in Wien. Hier präsentieren sich die wichtigsten Hersteller hochwertiger Inneneinrichtungen, also genau das richtige für das Team von atom-billard.de. „Meinen Informationen zufolge, wurde bei dieser Messe noch nie ein Billardtisch ausgestellt, erst recht nicht einer zum Esstisch wandelbarer. Ich erwarte reges Interesse an unserem Produkt und freue mich sehr auf dieses für uns wichtige Ereignis“.

