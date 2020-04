Bei eprimo bekommen Kunden mehr fürs Geld

“Sehr hoher Mehrwert”

– Energiediscounter erhält Spitzenbewertungen

– Prädikat “MEHRWert für Kunden”

– Rund 200.000 Verbraucherurteile

Neu-Isenburg, 9. April 2020. Erstmals erforschten Focus-Money und das Kölner Analyse- und Beratungsinstitut ServiceValue die Verbrauchermeinung zum Thema Mehrwert. In der Gruppe der Energieversorger belegt eprimo einen Platz im Spitzenfeld. Focus-Money verleiht dem Energiediscounter das Prädikat “Sehr hoher MEHRWert” (Ausgabe 15/2020).

Das Gefühl, bei einem Anbieter mehr für das Geld zu erhalten als bei anderen, erzeugt Verbrauchervertrauen. Aber bei welchen Unternehmen erhalten Kunden Zusatznutzen, Extraservice und Bonusleistungen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ermittelten die Experten die Erfahrungen und Einschätzungen der Verbraucher. Die zentrale Frage lautete: “Inwieweit stimmen Sie aus eigener Erfahrung zu, dass die Wertanmutung der Produkte bzw. Kernleistungen bei folgenden Anbietern durch Mehrwerte gesteigert wird?” Möglich waren – entsprechend einer Skala von 1 bis 5 – die Urteile “trifft voll und ganz zu”, “trifft zu”, “trifft eher zu”, “trifft eher nicht zu”, “trifft nicht zu” und “kann ich nicht beurteilen”. Anbieter, bei denen die Zustimmung der Befragten über ihrem Branchendurchschnitt lag, verleiht Focus-Money die Auszeichnung “Hoher MEHRWert”. Unternehmen, die auch in dieser Bestengruppe überdurchschnittlich stark abschneiden, erhalten das Prädikat “Sehr hoher MEHRWert”. Insgesamt flossen rund 200.000 Verbraucherurteile in die Studie ein. In der Branche der Energieversorger erreichte eprimo die höchstmögliche Bewertung: “Sehr hoher MEHRWert”. “Das ausgesprochene Vertrauen spornt uns an, unseren Kunden auch in Zukunft das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten”, freut sich Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

Firmenkontakt

eprimo GmbH

Jürgen Rauschkolb

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-150

0 69 / 69 76 70-49-150

Juergen.Rauschkolb@eprimo.de

https://www.eprimo.de/

Pressekontakt

Pressesprecher

Jürgen Rauschkolb

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-150

0 69 / 69 76 70-49-150

Juergen.Rauschkolb@eprimo.de

https://www.eprimo.de/

Bildquelle: eprimo GmbH