Bei Erkältung ein dickes Fell: Aktion in LINDA Apotheken

In den LINDA Apotheken läuft gerade eine Aktion zum Thema Erkältung. Außerdem können Kund*innen ein Familienbox-Jahresabo von HelloFresh gewinnen.

Vorüber sind die langen Sommertage und lauen Nächte – der Herbst steht vor der Tür. Und er bringt so manche Erkältung mit sich, gegen die man jetzt das Immunsystem wappnen sollte. Die LINDA Apotheken setzen jedenfalls alles daran, dass betroffene Kund*innen den Kopf schnell wieder frei bekommen und die schönen Seiten des Herbstes genießen können. Und da nicht nur, aber gerade in der Erkältungszeit eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung besonders wichtig ist, gibt es beim Aktionsgewinnspiel ein Familienbox-Jahresabo von HelloFresh zu gewinnen.

Bis zum 06. November 2021 vermitteln LINDA Apotheken auf humorvolle Weise, dass sie Ihren Kunden gerne dabei helfen, Anzeichen einer Erkältung schnell wieder loszuwerden. Die Apotheke ist natürlich immer die richtige Anlaufstelle, wenn der Hals kratzt oder die Nase läuft, aber im Aktionszeitraum profitieren Kund*innen noch mehr.

Beispielsweise vom großen Gewinnspiel, bei dem die LINDA Apotheken 2 x ein Familienbox-Jahresabo von HelloFresh verlosen – mit 3 Gerichten für 4 Personen je Woche. Außerdem erhalten alle Kund*innen 50 EUR Neukunden-Rabatt bei Hello-Fresh, wenn sie den Code HelloLinda angeben. Mehr Infos dazu finden sich auf dem Gewinnspiel-Flyer, den es jetzt in den LINDA Apotheken gibt. Teilnehmen kann man aber auch via linda.de, Facebook und Instagram.

3-fache PAYBACK Punkte

Im exklusiven Beihefter LINDA SPEZIAL in der Apotheken Umschau ist jetzt auch ein PAYBACK Coupon enthalten, mit dem man während des Aktionszeit-raums 3-fache PAYBACK Punkte ab einem Einkaufswert von 10 EUR bekommt. Wer sich in den LINDA Apotheken eine Postkarte mit 15 %-Rabatt-Coupon abholt, spart beim nächsten Einkauf bares Geld. Und was das dicke Fell betrifft: Erkältungsgeplagte Kund*innen freuen sich sicher in ihrer LINDA Apotheke über die umfangreiche Beratung und wertvolle Tipps zu diesem aktuellen Saisonthema.

Das Prinzip ist einfach: Apotheker haben sich zusammengetan, um ihren Beruf mit der eigenen Apotheke vor Ort unter der gemeinsamen Dachmarke LINDA Apotheken auszuüben. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker und Marktführer in ihrem Segment. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhabergeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

