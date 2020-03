Bei euroLighting: Neue Jumbo-COB-LED mit 300W Leistung

OW3838-300W von SMART ECO LIGHTING

Nagold, März 2020 – Mit der Jumbo-COB-LED von SMART ECO LIGHTING präsentiert euroLighting eine extrem leistungsfähige Chip-on-Board LED mit 300W Leistung. Sie eignet sich ideal für die Beleuchtung von u. a. Sporthallen, Sportplätzen, Ausstellungshallen und Operationssälen ebenso wie als Flutlampen für Foto und Film oder als Flutlichter für den Außenbereich.

Die LED steht in den vier Lichtfarben 3200K, 4000K, 5000K und 5600K zur Verfügung und liefert eine Lichtleistung von ca. 23000lm. Auch kundenspezifische Ausführungen hinsichtlich Farbtemperatur und Leistung sind möglich.

Zudem besitzt der “Original White Series”-Typ OW3838-300W eine ausgezeichnete Farbqualität mit einem Farbwiedergabeindex CRI 97 sowie ein dem Sonnenlicht sehr ähnliches Lichtspektrum. Die Baugröße beträgt dafür nur 38 x 38mm. Als Die-Material kommt InGaN (Indiumgalliumnitrid) zum Einsatz. Die Modellreihe beginnt bei 0,5W Leistung.

Die euroLighting GmbH aus Nagold vertritt die Firma SMART ECO LIGHTING in Europa.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Die LED-Module in treiberloser AC-Technik eignen sich zum Einbau in Lampen jeglicher Art und benötigen keine konventionelle Stromversorgung mehr. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt. Einschraubmodule als Ersatz für HQL- und NAV-Lampen in Leuchtenköpfen, zylindrische Bauformen sowie T8-LED-Röhren und LED-Flächenleuchten komplettieren das Programm.

