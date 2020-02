Bei schuhplus im Ohland-Park bekommt man Damenschuhe ausschließlich in Übergrößen

Schuhe für Damen ab der Größe 42 beim Übergrößenhändler in Kaltenkirchen

Hier treffen sich alle Ladies, die auf großem Fuß leben: bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park. Der Händler für große Damenschuhe überzeugt in jedem Fall mit einer großartigen Vielfalt an Schuhen für Frauen. Es stehen stets die angesagtesten Kollektionen – zurzeit insbesondere für Frühling und Sommer – im Geschäft von schuhplus zum Anprobieren bereit. Bei professioneller Beratung kann die Dame mit Stil so Ihre neuen Lieblingsschuhe problemlos finden. Ob Freizeit-, Business- oder Sportschuhe – das Fachgeschäft in Kaltenkirchen überzeugt mit einer einzigartigen Variationsbreite für Damen mit einer Schuhgröße von 42 bis 46.

Außergewöhnliche Designs und Klassiker bei schuhplus in Kaltenkirchen

Mit den neuen Marken J.Renee oder Spring Step Footware steht Damen, die große Schuhe benötigen, auch außergewöhnliches Schuhwerk zur Auswahl. Mit diversen Verzierungen oder auffallenden Farben können diese Markenhersteller durchaus überzeugen. Doch auch Klassiker, wie zum Beispiel schwarze Pumps oder Ballerinas in dezenten Farben, sind erhältlich. Im Übergrößen-Palast in der Metropolregion Hamburg müssen keine Kompromisse mehr eingegangen werden. Bei schuhplus in Kaltenkirchen im Ohland-Park ist für jede Dame der Schuh der Begierde dabei – vom Gummistiefel bis zum High Heel. Im übersichtlichen Webshop des XXL-Händlers kann man sich vor dem Besuch im Ohland-Park bereits einen Überblick über das gesamte Sortiment an Damenschuhen in Übergröße verschaffen, oder einfach direkt im Store ein wenig stöbern und probieren. Das Kaltenkirchener schuhplus – Team freut sich auf einen Besuch.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

