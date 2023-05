Beim Goldkauf Kosten sparen – GoldSilbersShop.de bietet Sammelbestellungen auch bei kleinen Stückelungen

Beim Onlinekauf von Goldmünzen und Barren fallen Versandkosten an – GoldSilberShop.de bietet neben günstigen Preisen seit neuestem preisoptimierte Sammelbestellung an, um dem Kunden die Versandkosten zu ersparen.

Der Goldpreis erreicht in den letzten drei Monaten immer wieder neue Rekordhöhen. Damit erweist sich Gold weiterhin als attraktive Geldanlage und Absicherung. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt zum Kauf von Gold? „Der ist schwierig zu bestimmen. Natürlich ist es gut, wenn der Goldpreis niedrig ist, aber wer kann schon sagen, ob er nicht noch weiter fallen wird?“, sagt Tim Schieferstein Geschäftsführer von GoldSilberShop.de. Am besten kauft der Anleger ein, wenn er das Risiko streut und nicht nur an einem Tag Gold kauft, sondern in kleineren Mengen an verschiedenen Tagen. Dann können sich aber die Kosten durch die anfallenden Versandkosten immens erhöhen. GoldSilberShop.de übernimmt zum Beispiel die Versandkosten bisher erst ab einem Betrag von 5000 EUR.

Bei dem Wiesbadener Edelmetallhändler gibt es dafür ab sofort die Möglichkeit der Sammelbestellung, das heißt die Kunden können über einen Zeitpunkt von mehreren Wochen Gold an verschiedenen Tagen kaufen. Dieses bewahrt GoldSilberShop.de in der Zwischenzeit in seinen Sicherheitslagern für den Kunden auf. Wenn der Betrag von 5000 EUR erreicht ist, wird das Gold versandkostenfrei zugesandt. „Diese Einkaufsoption der zeitlich gestreckten Sammelbestellung erweitert die Möglichkeit für unsere Kunden, Gold zum optimalen Preis einzukaufen oder reduzierte Sammlermünzen spontan zu kaufen und später mit anderen Edelmetallen zu ergänzen und dadurch am Ende zum reinen Produktpreis ohne Versandkosten zusenden zu lassen“, so Schieferstein. „Damit hat der Kunde zum Beispiel beim Kauf von drei Krügerrand-Münzen bereits fast 45 EUR Kosten gespart und hatte noch zusätzlich Gelegenheit durch den Kauf an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Preisen den durchschnittlich günstigsten Goldpreis zu erzielen. Er bekommt also mehr Gold für weniger Geld, weil er den cost-average-Effekt nutzen kann.“ Wer auf goldsilberhop.de zusätzlich noch die Funktion „Preisalarm“ einstellt, wird automatisch informiert, wenn der Goldpreis nach oben oder unten eine selbst gewählte Grenze überschreitet.

Es wäre aber auch möglich, wenn die 5000 EUR nicht erreicht werden, sich nach einiger Zeit die gekauften Münzen zusenden zu lassen und dafür aber nur einmal Versandkosten zu zahlen. Dann zahlt der Kunde in jedem Fall weniger Versandkosten als üblich bei kleinen Einzelbestellungen.

