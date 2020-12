Beim Lüften Heizkosten sparen

AIRFOX® von Beck+Heun – einfach immer gute Luft

Regelmäßig Lüften ist das Gebot der Stunde. Doch gerade in der kalten Jahreszeit sorgt die wirksame Querlüftung für eine heftige Abkühlung, egal ob Wohn- oder Kinderzimmer. Im Anschluss muss die kalte Frischluft wieder auf Zimmertemperatur gebracht werden, wodurch die Energiekosten steigen. Auch ist aufgrund baulicher Gegebenheiten die schnell wirkende Querlüftung nicht überall möglich. Nicht zuletzt sorgt das regelmäßige Lüften für regelmäßige Unterbrechungen. Mit den dezentralen Lüftungssystemen AIRFOX® von Beck+Heun ist nicht nur die kontinuierliche Versorgung mit Frischluft gesichert, sondern dank Wärmerückgewinnung auch ein geringerer Energieverbrauch und CO2-Ausstoß.

Überlebenswichtig

Lüften ist nicht nur in Corona-Zeiten sinnvoll. Denn weder Pflanzen noch Tiere oder Menschen können ohne ausreichende Luftversorgung leben. Der menschliche Körper filtert sich aus dem Luftgemisch, das zu 80 Prozent aus Stickstoff (N), zu 20 Prozent aus Sauerstoff (O2) sowie etwa 0,04 Prozent Edelgasen und Kohlenstoffdioxyd (CO2) besteht den Sauerstoff heraus. Verlässt die Atemluft den Körper wieder, enthält das Gasgemisch zusätzlich das im Körper gebildete CO2. Am Tag atmet ein Mensch ca. 15.000 bis 20.000 Mal ein und aus. Dabei stößt er stündlich zwischen 5 und 20 Liter CO2 aus.

Neben der zunehmenden CO2-Sättigung durch das Ausatmen gibt es noch weitere Faktoren, die die Qualität der Raumluft beeinflussen. Dazu zählen u.a. Wasserdampf aus Haushaltstätigkeiten wie Kochen oder Waschen, belastende Stoffe aus Wand- und Deckenfarben, Möbeln oder anderen Innenraumwerkstoffen, Schimmelpilzsporen z.B. aus Zimmerpflanzentöpfen, Rauch aus Tabakprodukten oder Zimmeröfen sowie Staub aus Textilien oder von Haustieren. Um die Raumluft wirksam von Schadstoffen und Feuchtigkeit zu befreien, ist es notwendig, die Räume regelmäßig richtig zu lüften.

Mehr Nachteile

Bei der klassischen Fensterlüftung treten nicht nur Wärmeverluste auf. So stellt z.B. für Menschen mit Pollenallergie die Frischluftversorgung über das geöffnete Fenster eine zusätzliche Belastung dar. Nicht selten wird das “auf Kipp” gestellte Fenster vergessen. Damit macht man es Einbrechern nicht nur leicht, sondern trägt im Falle eines Falles gelegentlich sogar eine Mitschuld. Nicht nur kalt, sondern auch ganz schön laut wird es, wird an stark befahrenen Straßen oder in Ballungszentren über das Fenster gelüftet.

Variabel, individuell konfigurierbar und wirtschaftlich

Abhilfe schaffen dezentrale Lüftungsanlagen wie AIRFOX® von Beck+Heun. Eingesetzt werden können sie nahezu überall, sogar dort, wo für zentrale Lüftungsanlagen kein Platz mehr ist. Zudem ermöglicht die dezentrale Variante eine nutzerbezogene raumweise Lüftung, bei der sich selbst die für den Luftwechsel erforderliche Luftmenge bedarfsgerecht regeln lässt. Auch kann die Anlage nur in einzelnen Räumen installiert werden. Ein für zentrale Lüftungsanlagen notwendiges Rohrleitungssystem entfällt genauso wie die damit verbundenen Wartungskosten.

Mit der wahlweise nur in einzelnen Räumen zu installierenden dezentralen Lüftungsanlage reduziert sich zudem der Planungs- und Montageaufwand. Das macht die Systeme von Anfang an besonders wirtschaftlich. Darüber hinaus lassen sich die AIRFOX® Lüftungssysteme clever steuern: mit Wärmerückgewinnung oder im Querlüftungsmodus bei heißen Sommernächten. Zudem sind ein Einschlafmodus, ein Stoßlüftungsmodus und ein Betriebsstundenzähler serienmäßig integriert. In welcher Konfiguration auch immer, ganz sicher sorgen sie für gesundes Lüften bei gleichzeitiger Heizkosteneinsparung.

Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für über 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, das in diesem Umfang einzigartig ist. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert – Beck+Heun fertigt zukunftsweisende Beschattungs-, Dämm- und Lüftungslösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

