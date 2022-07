Mit Neugier von Hunden und Egoisten lernen und die eigene NEUE RESILIENZ steigern

Wie soll das gehen? Mit Neugier von Hunden und Egoisten lernen und die eigene NEUE RESILIENZ steigern?

Ganz einfach: Egoisten machen im Ansatz ja einiges richtig, sind sie doch oft so beachtlich und bewundernswert „BEHARRLICH“ in ihrer Penetranz, sowie mit großer Konsequenz und Ausdauer in dem, was sie da zu ihrem eigenen Vorteil tun. Noch dazu fühlen sie sich so gut wie nie schuldig. Sie blicken stets nach vorne und sind sehr stark ziel -und ergebnis-orientiert. Ihre Motivation ist ihr Antrieb und ihr Vorteil und dabei stets omnipräsent. Was andere denken und meinen ist schlichtweg egal und wird sie nie aufhalten. Gewissensbisse plagen sie nicht und sie schlafen wie frisch gefütterte Neugeborene – ist das nicht beneidenswert?

Wir -die wir vielleicht weit weniger robust und resilient im Leben auftreten- können offenbar von dieser besonderen Spezies für unsere RESILIENZ einiges lernen, aber auch von Vierbeinern können wir uns einiges abgucken. Von denen jedoch vor allem Positives:

Unsere geliebten Haustiere sind mehrheitlich sehr sozial und dabei konsequent geradeaus, unvoreingenommen, nicht nachtragend und vorurteilsfrei. Sie können hervorragend Negatives vergessen und sind stets wunderbar neugierig auf das Leben. Selbst wenn tagtäglich alles gleich ist -das Futter, das Gassi, die Wegstrecke, die Bäume, das Wasser…..

Sie sind trotzdem Tag für Tag und zwar 24/7 der absoluten Überzeugung: „Beim nächsten Baum wird alles anders!“. Welch“ wunderbarer steter Antrieb unserer vierbeinigen Erdgenossen! Lassen Sie uns diesen Antrieb für uns passend adaptieren! Denn diese grund-positive Perspektive und Neugier wirkt wie ein Super-Booster für gute Laune! Das gilt nicht nur für des Menschen bester Freund, sondern auch für uns selbst und damit ganz besonders für Ihre NEUE RESILIENZ. ALSO bleiben Sie NEUGIERIG!!!!

Weitere Tipps und Hintergründe zum Thema RESILIENZ und NEUE RESILIENZ finden sie in dem im Sommer 2022 erscheinenden HANDBUCH NEUE RESILIENZ – Grundlagen der RESILIENZTHERAPIE für Coaching und Therapie –

https://kurzelinks.de/Stolzebuecher

Das Institut für RESILIENZTHERAPIE bietet internationales, hoch effizientes Coaching, Beratung, Hypnosetherapie und Psychotherapie (nach dem HeilprG).

Aktuelles Buch (VÖ: Sommer 2022) > https://kurzelinks.de/Stolzebuecher

Titel: HANDBUCH NEUE RESILIENZ

– Grundlagen der RESILIENZTHERAPIE für Coaching und Therapie –

Krisen besser meistern und die Mechanismen der eigenen psychische Widerstandskraft besser verstehen, stärken, trainieren und stabilisieren

Bildquelle: pexels – blue bird