Bekämpfe die Corona Krise mit Sahaja Yoga Meditation

Liebe Freunde,

In Zeiten, in denen wir nicht nach draußen können, laden wir Sie ein, gemeinsam mit uns auf eine Reise nach innen zu gehen: mit Sahaja Yoga Meditation.

Fast stündlich werden wir zurzeit mit teils drastischen Veränderungen der aktuellen Lage konfrontiert und sind gezwungen, uns auf immer neue Situationen einzustellen. Während wir versuchen, die Quarantäne, das Homeoffice, Familie, Kinder und noch die sich ständig ändernden Informationen aus zahlreichen Medien zu managen, merken wir die psychische und emotionale Belastung zunächst gar nicht, die das alles in uns auslöst.

Wir können Ihnen gerne helfen, Ihre Gesundheit und Ihre innere Balance zu stärken, und laden Sie deshalb herzlich zu unseren Sahaja Yoga-Online-Meditationen ein. Meditation hilft uns, unser Immunsystem zu stärken und in diesen schwierigen Zeiten umsichtig, ruhig und bewusst zu bleiben. Ein Meditationscoach leitet zunächst in wenigen Schritten den Prozess der Erweckung einer inneren Energie, der Kundalini, an. Alles, was Sie dafür brauchen, ist der Wunsch, sich mit dieser in uns allen angelegten, mütterlichen und sanften Urenergie zu verbinden. Danach beginnt eine tiefe und entspannende Meditation, die uns nicht nur unsere Sorgen vergessen lässt, sondern auch unser inneres Energiesystem in Balance bringt.

Dieses Angebot ist kostenlos. Mit dem folgenden Link kommen Sie auf unsere Seite bei der Webinar-Plattform pruffme. Klicken Sie einfach auf den Link, wählen Sie Ihre Sprache, dann klicken Sie auf “Beitreten” und geben einen Namen ein. Es ist einfach!

https://pruffme.com/landing/u99439/germinate

Darüber hinaus sprechen wir über Ursachen und Folgen von Stress, Ärger und Angst und wie sich diese auf unsere emotionale Gesundheit auswirken. Wir lernen unsere bestimmten Energiezentren (Chakren) und das subtilen Systems ins Gleichgewicht zu bringen, indem wir unsere Aufmerksamkeit nach innen lenken und der aktivierten Kundalini-Energie erlauben, sich zu manifestieren, uns zu heilen und transformieren. Die Sahaja-Yoga-Meditation hat Tausenden von Menschen geholfen, sich mit ihrer inneren Kraft zu verbinden.

Sahaja Yoga ist eine einzigartige Entdeckung von Shri Mataji Nirmala Devi, eine auf unsere heutige Zeit zugeschnittene Methode, mit der einfach mühelos und schnell den Zustand des gedankenfreien Bewusstseins erreichen – auch in einer angespannten Lage wie der jetzigen. Weitere Informationen über Sahaja Yoga finden Sie unter folgenden Webadressen: www.sahajayoga.de oder www.onlinemeditation.org

Die Sahaja Yoga Online Meditation ist eine Initiative von Sahaja Yoga Kultur e.V.

Presse/Kontakt: info@sahajayoga.de

Kontakt

Sahaja Yoga Kultur e.V.

Lavanya Nicola

Schlossstr. 20

85567 Grafing

01734217421

info@sahajayoga.de

http://www.sahajayoga.de

