Bekannter Hundeforscher über Bindung und Kommunikation

Workshop für alle Hundehaltenden im bayerischen Merching

Immer mehr Menschen sind auf den Hund gekommen, doch der richtige Umgang mit dem neuen Mitbewohner will erst gelernt sein. Das Team des Fachmagazins DER HUND freut sich deshalb sehr, dass es ihnen gelungen ist, eine echte Koryphäe auf dem Gebiet der Hundeforschung für eine Veranstaltung in Deutschland gewinnen zu können. Der weltweit bekannte Wissenschaftler Prof. Dr. Ádám Miklosi, mit dem größten und ältesten Forschungsteam zum Thema Haushund in Budapest, kommt zu seinem einzigen Live-Termin 2023 exklusiv in den Großraum Augsburg. Er spricht sehr gut Deutsch.

Themen, die Hundehaltende wirklich beschäftigen

Das zweitägige Seminar findet am 25. und 26. März im Verlagsgebäude des Magazins DER HUND – am Hauptsitz der Forum Media Group in 86504 Merching – statt. Eine Teilnahme ist sowohl an nur einem als auch an beiden Tagen möglich.

Fernab vom Hundeplatz widmen wir uns den Themen, die im Zusammenleben mit unseren Hunden wirklich wichtig sind: Bindung und Kommunikation. Ádám Miklosi sagt: „Bindung ist das „Alpha“ und „Omega“ der Mensch-Hund-Beziehung. Dabei ist weder der Mensch das „Alpha“ noch der Hund das „Omega“. Ganz im Gegenteil: Sie müssen gemeinsam, gleich und von beiden Seiten her diese Freundschaft aufbauen und aufrechterhalten.“

Die beiden Seminartage finden als interaktive Workshops statt, bei denen die Teilnehmenden gefordert sind, mitzumachen und gleichsam Teil der Forschung werden. Alle Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie unter www.tier-akademie.de/miklosi-bindung-2023.

Zur Einstimmung auf den Workshop hören Sie gerne diese Podcast-Folge mit Ádám Miklósi: https://waufgeschnappt.podigee.io/51-new-episode.

Die FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH ist ein Tochterunternehmen der international aktiven FORUM MEDIA GROUP mit Sitz im bayerischen Merching. Die FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH ist spezialisiert auf Fachpublikationen und Events in den Bereichen Bau und Immobilien sowie Tiere.

Firmenkontakt

FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH

Susanne Steiger

Mandichostraße 18

86504 Merching

+498233381603

service@forum-zeitschriften.de

https://www.forum-zeitschriften.de

Pressekontakt

FORUM MEDIA GROUP GMBH

Susanne Steiger

Mandichostr. 18

86504 Merching

+4982333603

presse@forum-media.com

https://www.forum-media.com

Bildquelle: privat