Belonio-Partner TASSlink im DATEV-Marktplatz aufgenommen

Der Gehaltsextras-Rechner von TASSlink ist nun Teil des offiziellen Marktplatzes von DATEV. Belonio – die Plattform für Mitarbeiter-Benefits und Partner von TASSlink gratuliert zu diesem richtungsweisenden Erfolg.

Belonio und TASSlink arbeiten seit einiger Zeit erfolgreich gemeinsam auf dem Feld der steuergestaltenden Lohn- und Gehaltsberatung zusammen. Für 2021 ist ein Ausbau dieser erfolgreichen Kooperation geplant.

Thomas Pry, Geschäftsführer bei Belonio, freut sich über die Aufnahme: “Unser Ziel bei Belonio ist, das Beste aus Lohn zu machen. Dafür arbeiten wir mit den stärksten Dienstleistern auf dem Markt zusammen. Die Aufnahme von TASSlink in den DATEV-Marktplatz als empfohlener DATEV-Software-Partner ist eine Art Ritterschlag für HR-Software. Wir gratulieren sehr herzlich zu diesem tollen Erfolg!”

Im Fokus der Zusammenarbeit steht mehr Nutzen für Arbeitgeber und Steuerberater durch Austausch der Software-Lösungen und Übersetzung von Gesamtvergütungskonzepten in konkrete Benefit-Produkte von Belonio. Mit dem wertneutralen zertifizierten Gehaltsextras-Rechner von TASSlink und der unabhängigen Benefit-Plattform von Belonio lassen sich solche Konzepte mit wenig Aufwand berechnen und implementieren.

Georg Vogginger, Gründer von TASSlink: “Wir entwickeln unsere beständig gesetzesaktuelle Software stetig weiter und öffnen diese nun mit der Aufnahme im DATEV-Marktplatz noch mal einer größeren Nutzergruppe. Wir freuen uns darauf, Arbeitgebern und Steuerberatern TASSlink mal in Aktion zu zeigen und aufzuzeigen, welches immense Einsparpotenzial kurz-, mittel- und langfristig zum Wohle aller Beteiligten durch Gehaltsextras möglich ist. Mit Belonio haben wir dafür den perfekten Partner gefunden.”

TASSlink ist ein wertneutraler, zertifizierter Gehaltsextras-Rechner für Lohn- und Gehaltsberatung mit umfassenden Gesamtvergütungskonzepten. Herzstück der TASSlink Softwarelösung für mannigfaltige, zeitgemäße und generationenübergreifende Gesamtvergütungskonzepte ist der schnelle Überblick über das Potenzial der jeweiligen Lohnabrechnung: Sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen und der konkrete Mehrwert für Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden synchron auf Knopfdruck angezeigt.

Belonio ist die unabhängige Plattform für Mitarbeiter-Benefits. Einfach für Unternehmen durch automatisierte Nutzung von Benefits per Klick, sicher im Rahmen der Steuergesetze durch rechtskonforme Benefit-Nutzungen mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz und menschlicher Expertise und attraktiv für Beschäftige durch die größte Auswahl an Benefits und Akzeptanzpartnern in einer App.

TASSlink: https://www.tasslink.de

Belonio: https://www.belonio.de

Über Belonio by beeline solutions

Wir sind überzeugt, dass jeder Mitarbeiter ein zufriedener Mitarbeiter sein kann.

Belonio – Wertschöpfung durch digitalisierte Wertschätzung

Die Wünsche von Mitarbeitern sind so individuell wie die Mitarbeiter selbst. Die Ressourcen für Personalthemen sind in den Unternehmen jedoch stark begrenzt. Das Spezialwissen rund um steuerrechtliche Möglichkeiten wenig ausgeprägt und häufig ausgelagert.

Belonio bietet deswegen ein HR Tool für die Verwaltung von zwölf Gehaltsextras und beliebig vielen JobBenefits. Mit Belonio können diese Benefits mit wenigen Klicks oder vollautomatisiert per Schnittstelle ausgezahlt und vom Mitarbeiter per App mit Unternehmens-Logo direkt verwendet werden. Neben Cafeteria-Modellen für verschiedene Shopping-Gutscheine, Angebote für die betriebliche Alters- oder Krankenvorsorge, Kooperationen mit Fahrrad-Leasing-Anbietern gibt es mit JobLunch eine innovative Lösung für den Essenszuschuss per App.

Belonio sorgt dabei für die steuerrechtliche Sicherheit bei der Ausschüttung der Gehaltsextras und liefert für die Lohnbuchhaltung alle Gehaltsextras in einem Report – kompatibel zu den zahlreichen vorhandenen Softwarelösungen für die Lohnbuchhaltung. Mit den digitalen Benefitlösungen von Belonio stehen Unternehmer auf der sicheren Seite.

Aktuell nutzen mehr als 500 Unternehmen, die über 100.000 Arbeitnehmer beschäftigen, die kostengünstigen, zeitsparenden und sicheren Werkzeuge von Belonio. Zu den zufriedenen Kunden gehören sowohl kleine und mittelständische Unternehmen als auch Konzerne. Damit positioniert sich Belonio als eine in diesem Leistungsumfang einzigartige “Software as a Service-Lösung (SaaS)” im deutschsprachigen Raum, die über die Webseite belonio.de kostenlos getestet werden kann.

Belonio ist eine Marke der beeline solutions gmbh & co. kg. Das 2013 von Frank Rohmann und Sven Janßen in Münster gegründete Unternehmen ist Teil von [whyit], der Heimat für digitale Geschäftsmodelle in Münster und hat seinen Sitz am [whyit] Campus in Münster. Geschäftsführer von Belonio ist Thomas Pry.

