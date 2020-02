Benway Solutions sucht Projektmanager Logistik (m/w/d)

Benway Solutions sucht Mitarbeiter für das Projektmanagement

Die Benway Solutions GmbH ist als Dienstleister im logistischen und industriellen Bereich deutschlandweit tätig. Für die Standorterweiterung sucht das Unternehmen einen neuen Projektmanager Logistik (m/w/d).

Aufgabengebiete und Anforderungen

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Konzeption von Materialfluss- und Ressourcenplanung unter Berücksichtigung des Lean Management Ansatzes und die Ermittlung und Dokumentation von Arbeitsabläufen. Darüber hinaus gilt es, den Projektleiter bei der Identifizierung von Optimierungspotenzialen zu unterstützen. Weitere Aufgabengebiete umfassen die Begleitung von Neukundenimplementierungen sowie die Unterstützung des Vertriebs bei Ausschreibungen und Kundenbesuchen.

Vom Bewerber erwartet das Dienstleistungsunternehmen ein abgeschlossenes Studium des Wirtschaftsingenieurwesens mit Schwerpunkt Logistik bzw. Produktionstechnik oder eine vergleichbare Ausbildung mit Zusatzqualifikationen. Erste Erfahrungen in der Gestaltung von Logistik- und/oder Produktionsprozessen sind zwingend erforderlich. Benway Solution sucht eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und Spaß an der Realisierung von Projekten. Abgerundet wird das Profil des zukünftigen Mitarbeiters (m/w/d) durch den sicheren Umgang mit MS-Office-Anwendungen und einer hohen IT-Affinität.

Das Unternehmen Benway Solutions

Der Logistikdienstleister und Prozessoptimierer Benway Solutions aus Bremen bietet seinen Mitarbeitern neben einem attraktiven Gehaltspaket einen sicheren Arbeitsplatz und stellt modernes Equipment für den Alltag zur Verfügung. Den neuen Projektmanager (m/w/d) erwarten spannende Aufgaben mit hoher Gestaltungsmöglichkeit, ein motiviertes Team in kollegialer Atmosphäre und persönliche Entwicklungsperspektiven.

Interessierte können ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Nennung des Gehaltswunsches und Verfügbarkeit vorrangig per E-Mail an Frau Nina Rademacher (nina.rademacher@benway-solutions.de) senden. Weitere Informationen zu Benway Solutions oder der Stellenausschreibung können von der Internetseite des Unternehmens bezogen werden.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Benway Solutions GmbH, Bremen, Telefon: +49 (0) 421/20488-130, https://www.benway-solutions.de

Die Benway Solutions GmbH mit Hauptsitz in Bremen ist spezialisiert auf industrielle und logistische Dienstleistungen. Das Leistungsspektrum reicht von Logistik-Outsourcing, Repacking und Warehousing bis hin zur Übernahme und Optimierung von Produktionsprozessen. Der Industrie- und Logistikdienstleister ist an 12 Standorten in Deutschland vertreten, darunter Berlin, München, Stuttgart und Mannheim.

Kontakt

Benway Solutions GmbH

Claudia Gerber-Lindt

Martinistraße 57

28195 Bremen

+49 (0) 421 – 20488-130

claudia.gerber-lindt@benway-solutions.de

https://www.benway-solutions.de