Benway Solutions übernimmt Geschäftsbereich Marine

Schiffsinnenausbau und Logistik in Papenburg von Schwesterfirma übernommen

Die in Bremen ansässige Benway Solutions GmbH hat zum 01. April 2020 einen weiteren Geschäftsbereich unter dem Namen “Marine” übernommen. Hierbei handelt es sich um diverse Logistik- und Produktionstätigkeiten rund um den Schiffsinnenausbau, die am Standort in Papenburg durchgeführt werden. Diese wurden bisher von der Schwesterfirma Benway Marine & Logistics GmbH & Co. KG getätigt. Ziel ist es, künftig Synergien zu nutzen.

Verschiedene Aufgaben rund um den Schiffsinnenausbau

Im Geschäftsfeld “Marine” ist Benway Solutions für verschiedene Bereiche zuständig. Hierzu gehören unter anderem der Transport und die Montage von Balkonelementen und die Montage von Kühlräumen auf Kreuzfahrtschiffen. Des Weiteren ist der Dienstleister auch Ansprechpartner für das Anbringen von Kabinenbildern und Kunstgegenständen – kurz, alles, was mit Kunst auf dem Schiff zusammenhängt.

Mithilfe seiner modernen Technologien (Warenwirtschaftssystem, Dokumentations- und Zollverfahren) bietet das Unternehmen seinen Kunden die Möglichkeit, sämtliche Aufgaben aus dem Bereich Warenwirtschaft – inklusive Lagersteuerung und -abwicklung sowie Transport – auszulagern. Dazu zählt auch die operative Abwicklung großer Produktionslager. Diese erfolgt am unternehmenseigenen Kai im Papenburger Hafen.

Keine Veränderungen für Geschäftspartner

Für Geschäftspartner der Benway Marine & Logistics GmbH & Co. KG stehen weiterhin die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung. Als Head of Marine agiert nun Jan Fasana, die kaufmännische Leitung hat Peter Nehring, der Leiter des Bereichs Projektmanagement, übernommen.

Weitere Informationen über das neue Geschäftsfeld des bundesweit tätigen Unternehmens erhalten Interessenten auf der Website von Benway Solutions unter der Kategorie “Marine”.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Benway Solutions GmbH, Bremen, Telefon: +49 (0) 421/20488-130, https://www.benway-solutions.de

Die Benway Solutions GmbH mit Hauptsitz in Bremen ist spezialisiert auf industrielle und logistische Dienstleistungen. Das Leistungsspektrum reicht von Logistik-Outsourcing, Repacking und Warehousing bis hin zur Übernahme und Optimierung von Produktionsprozessen. Der Industrie- und Logistikdienstleister ist an 12 Standorten in Deutschland vertreten, darunter Berlin, München, Stuttgart und Mannheim.

