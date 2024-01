„Bereit für die wildeste Zeit deines Lebens? In Kell am See lassen wir mit Kinderlachen-Eifel e.V. keine Langeweile zu! Schnapp dir 7 Tage voller Action und 6 tolle Abende und ruhige Nächte, mitten im Wald ganz in der Nähe des Keller See.

Unsere 4-Bettzimmer sind deine Homebase für epische Abenteuer. Essen bis zum Abwinken – Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Getränke stehen Schlange!

Klettere wie ein Profi, erkunde wie ein Entdecker und chill wie ein Boss, während wir die abgefahrensten Aktivitäten und Ausflüge für dich abfeuern. Unsere Teamer sind 24/7 am Start.

Sitzt du im Rollstuhl? Können sich deine Eltern den Urlaub nicht leisten? Ganz egal! Hier bist du der Star! Dieser Trip gehört nur uns! Wir finden eine Lösung für Dich!

Wann? Osterferien 24.03. – 30.03.2024

Wo? Kell am See

Wieviel? ab 416 EUR

Wer? alle ab ca. 6 bis 13 Jahren

Wieviele? Maximal 32 Kids

Jetzt anmelden unter www.jugendreisen54.de/services/kell_am_see/ oder anrufen unter Hotline 06568 / 9698719

Der Verein Kinderlachen-Eifel e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Angebot an Freizeiten, Reisen und Beratung für Kinder und Jugendliche anzubieten.

Dabei steht bei uns vor allem die soziale Förderung im Vordergrund. Unter Ausschöpfung vieler Fördermittel und Spenden wollen wir auch Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Haushalten mit in unser Programm einbeziehen. ALLE Kinder und Jugendliche ob mit Migrationshintergrund oder ohne, mit Beeinträchtigungen oder ohne, aus Familien mit viel oder wenig Geld – ALLE sollen gleichwertig teilnehmen können.

Besonderen Augenmerk legen wir als Verein aber darauf, dass unsere Programme zum Großteil durch Jugendliche entwickelt werden und auch umgesetzt werden.

Auch bei der Besetzung unseres Vorstandes legen wir sehr viel Wert darauf, dass unsere Jugendlichen dort in großer Zahl vertreten sind.

