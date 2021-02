Berlin: Außergewöhnliche Betriebsausflüge in der Hauptstadt

Spannende und actionreiche Betriebsausflüge in Berlin

Berlin. In der deutschen Hauptstadt pulsiert das Leben. Kreativität und Innovation sind in Berlin allgegenwärtig. Vor allem junge Leute zieht die Stadt magisch an und so ist es nicht verwunderlich, dass Berlin als perfekter Standort für Start-Ups und Unternehmen mit Zukunftsorientierung gilt. Vor allem die Kreativ- und Kulturbranche boomt in Berlin. Aber auch die Bio- und Medizintechnik wachsen stetig weiter. Besonders die Universität trägt zu immer neuen Errungenschaften in der Wissenschaft und Wirtschaft bei. Neben kulturellen Highlights, wie dem Alexanderplatz oder dem Berliner Tor, bietet Berlin Touristen und Einheimischen viel Abwechslung und spannende Unternehmungsmöglichkeiten, also die optimalen Rahmenbedingungen für erfolgreiche Betriebsausflüge.

Betriebsausflüge können von einem gemeinsamen Tag beim Fußballspielen auf der nächstgelegenen Wiese, über ein gemeinsames Abendessen bis hin zu einer ganztägigen Wanderung alles sein. Wichtig ist hierbei, dass die Abteilung oder Firma die Zeit gemeinsam verbringt und Spaß hat. Durch den Ortswechsel und die lockere Atmosphäre entstehen neue Gesprächsthemen, losgelöst vom Arbeitsalltag. Dadurch lernen sich die Mitarbeiter besser kennen, was das Arbeitsklima positiv beeinflusst. Damit der Betriebsausflug auch einen Mehrwert für das Unternehmen darstellt, ist es sinnvoll, den Ausflug mit einer Teambuilding-Aktivität zu kombinieren. Im Rahmen einer gemeinsamen Aufgabe verbessern die Mitarbeiter die Zusammenarbeit und den steigern ihren Teamgeist. So kann aus einem einfachen Betriebsausflug zu den schönsten Berliner Wahrzeichen eine aufregende und sinnvolle Unternehmung für alle Mitarbeiter werden. Allerdings wird der Betriebsausflug nur dann zu einem vollen Erfolg, wenn das Event strukturiert organisiert wird. Dafür sollte ein externes Unternehmen engagiert werden.

Außergewöhnliche Betriebsausflüge vom Profi

Die Firma CityHunters ist ein Unternehmen, das sich auf außergewöhnliche und unterhaltsame Betriebsausflüge mit Teambuilding-Charakter spezialisiert hat. In über 1.000 Städten in Deutschland und Europa sind die CityHunters mit ihren Angeboten für Betriebsausflüge aktiv, und das seit über einem Jahrzehnt. Ihre Spezialität: Stadtrallyes, bei denen die Teilnehmer in Gruppen durch die Berliner Innenstadt jagen und knifflige Rätsel lösen. Diese außergewöhnliche Art des Betriebsausflugs in Berlin bringt nicht nur das Team näher zusammen, sondern auch Spaß und Action sowie eine spannende Stadtführung. Das interaktive Spieldesign sorgt dafür, dass die Teilnehmer vergessene oder vernachlässigte Softskills beweisen. “Die Teilnehmer nutzen Kompass und Stadtplan oder modernste Technik, um die Aufgaben in Berlin zu finden. Je schneller ein Team ist, desto höher ist die Punktzahl und die Platzierung”, sagt Geschäftsführer Daniel Sekula. “Es können unbegrenzt viele Teams gegeneinander antreten. Denn unsere Betriebsausflüge sind für 10 bis 1.000 Personen geeignet”, erklärt Sekulas Partner C.-Philipp Steiner.

CityHunters führt den Betriebsausflug in Berlin zum Erfolg und das mit Spaßgarantie.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/berlin/betriebsausflug-berlin

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

