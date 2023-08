BERLIN TATTOO 2023: 700 Musiker aus zehn Nationen

Das größte deutsche Festival der Blas- und Militärmusik gastiert am 4. und 5. November 2023 in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Berlin, 14. August 2023; Wenn mehr als 700 Musiker aus zehn Nationen gleichzeitig nach Berlin reisen, dann ist wieder die Zeit für das große, internationale BERLIN TATTOO gekommen. Der Begriff Tattoo bezeichnet in der Musikbranche eine Show mit ziviler und militärischer Blasmusik sowie mit Military-Musik. Dieses Jahr gastiert das BERLIN TATTOO mit insgesamt drei Shows an zwei Tagen in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Das BERLIN TATTOO begeistert bereits seit 2011 sein Publikum. Es ist das Nachfolgeevent des Berliner Militärmusikfestes, das unter verschiedenen Namen von 1947 bis 2010 stattfand. Mit 15.000 Besuchern und weit über 700 Mitwirkenden pro Jahr ist das BERLIN TATTOO heute neben dem Edinburgh Military Tattoo das größte Musikevent dieser Art in Europa.

700 INTERNATIONALE MUSIKER: Von Mexiko bis Lettland

Zum BERLIN TATTOO reisen dieses Jahr Musiker, Formationen und Orchester aus Deutschland, Schottland, Frankreich, den Niederlanden, Mexiko, Lettland, Österreich, Polen, Italien und der Ukraine an.

Die einzige deutsche Formation wird das „Trompeter Showcorps Leinegarde“ sein. Aus dem Nachbarland Niederlande reist die „Showband Juliana“ an. Polen wird mit dem „Repräsentationsorchester des Polnischen Grenzschutz“ vertreten sein. Frankreich entsendet die Künstler von „La Musique des Troupes de Marine“ nach Berlin.

Klänge aus Schottland gehören traditionell zum BERLIN TATTOO. Auch dieses Jahr werden 120 „Pipes and Drums“, umrahmt von Highland-Tänzern, mit ihren Dudelsäcken in die Max-Schmeling-Halle einziehen.

MUSIK AUS DER UKRAINE: Ein besonderer Moment

Neben all diesen erstklassigen Musikern wird der Auftritt der ukrainischen Formation aus der Stadt Tschernihiw – 150 km nördlich von Kiew – ein emotionaler und musikalischer Höhepunkt des diesjährigen BERLIN TATTOO sein – im letzten Jahr war eine Teilnahme der ukrainischen Künstler leider nicht möglich.

BERLIN TATTOO: Musikalische Vielfalt in höchster Perfektion

Traditionelle Blasmusik, Musikkorps sowie militärische und repräsentative Formationen zeichnen das BERLIN TATTOO ebenso aus, wie Marching Bands und moderne Interpretationen

weltbekannter Melodien. Der Maßstab ist immer erstklassige Musik in Perfektion und Gleichschritt. Mitreißende Choreographien, überraschende Showelemente, Fahnenschwenker und Tänzer in Tracht und Uniform machen den besonderen Showcharakter des BERLIN TATTOO aus.

Höhepunkt jedes BERLIN TATTOO ist das beeindruckende Finale, bei dem sich alle 700 Künstler zum großen „Orchester der Nationen“ vereinen und gemeinsam musizieren.

TEILNEHMER BERLIN TATTOO | Stand August 2023 (weitere folgen)

Deutschland:Das Trompeter Showcorps Leinegarde

Frankreich: La Musique des Troupes de Marine

Lettland: Youth wind band Auseklitis

Niederlande: Showband Juliana

Österreich: Trachtenmusikkapelle Ottendorf an der Rittschein

Polen: Repräsentationsorchester des Polnischen Grenzschutz

Schottland: International Celtic Pipes and Drums

Ukraine: Musiker aus der Stadt Tschernihiw

BERLIN TATTOO 2023: Termine und Tickets

Max-Schmeling-Halle | Falkplatz 1 | 10437 Berlin-Prenzlauer Berg

-Samstag, 4. November 2023, 14.30 und 20.00 Uhr

-Sonntag, 5. November 2023, 14.30 Uhr

Preiskategorien: 42,90 – 82,90 EUR

Karten bei allen Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter 0441-20 50 920 und auf www.berlintattoo.eu

BERLIN TATTOO: Der Begriff

Der Begriff Tattoo hat seinen Ursprung im niederländischen Militär des 17. Jahrhunderts. Auf Befehl des Kommandanten „Doe den tap toe!“ (dtsch: Mach den Zapfhahn zu!) wurde der Getränkeausschank beendet und die Nachttruhe im Lager angeordnet. Tattoo ist heute der Fachausdruck für ein Festival internationaler, ziviler und militärischer Blas- und Marschmusik kombiniert mit Showelementen.

