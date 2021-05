Berliner Agentur-Unit vegency gewinnt Etat für PR- und Unternehmenskommunikation der Lunch Vegaz GmbH

Berlin, 28. Mai 2021. Ab sofort ist vegency, die Veggie-Unit der Berliner Kommunikationsagentur united communications | united consultancy, für die Produkt-PR und die Unternehmenskommunikation der Lunch Vegaz GmbH mit ihrer Marke Planet V zuständig. Die Biomanufaktur aus Mecklenburg-Vorpommern steht für Frische-Convenience: handgemachte vegane Bio-Fertiggerichte und neue innovative Fleischalternativen aus Sonnenblumen.

Das Produktsortiment ist in ausgewählten Supermärkten erhältlich, etwa bei EDEKA, tegut und REWE. Darüber hinaus kocht Planet V die gesunden veganen Bio-Gerichte auch für die Gemeinschaftsverpflegung und den Food Service, damit die vollwertigen Frischegerichte Kantinen, Schulen, Kitas und Krankenhäusern angeboten werden können.

Lunch Vegaz will so einen wichtigen Beitrag leisten, um konventionelles Essen in gesunde Biogerichte umzuwandeln.

Mit 2,5 Millionen Euro, die Blue Horizon Ventures und GENIUS im vergangenen Jahr in das längst dem Start-up-Status entwachsene Unternehmen investierten, wird Lunch Vegaz die Ausweitung des Portfolios, den Ausbau der Produktionsstätte in Mecklenburg-Vorpommern sowie die Etablierung von innovativen Recyclingverpackungen angehen.

Govinda Thaler, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter: “Wir bei Lunch Vegaz sehen Planet V als Impact Brand. Wir haben uns mit dem Leitsatz “Schau genau” zum Ziel gesetzt, Lebensmittel herzustellen, die fern sind von industrieller Herstellung, denen man vertrauen kann und bei denen man weiß, dass man sich selbst und der Umwelt etwas Gutes tut. Um auch zukünftig unseren Wachstumskurs fortsetzen und unsere aktuelle Marktposition stärken zu können, setzen wir auf die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Produkte und Services – von Menschen für Menschen.

Mit vegency haben wir einen Profi der veganen Kommunikation an unserer Seite und freuen uns auf die gemeinsamen Projekte.”

“Vegan, bio, handgefertigt, viele regionale Zutaten, nachhaltig, ökologisch, gesunde Rezepte: Wohl kaum ein anderes Unternehmen im Bereich Convenience Food oder Food generell kombiniert all diese Aspekte, die Lunch Vegaz mit ihrer Marke Planet V so einzigartig machen. Wir freuen uns, einen Kunden betreuen zu können, der es wirklich ernst meint mit Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung und damit einen signifikanten Beitrag für eine bessere Welt leistet”, ergänzt Angelika Schulz, Unit Director vegency.

Über Planet V, eine Marke der Lunch Vegaz GmbH

Planet V ist Biomanufaktur, Game Changer und Impact Brand der Lunch Vegaz GmbH. Das 2015 gegründete Unternehmen bietet mit seinen Produkten gesunde Alternativen zum Fast Food – rein pflanzlich, handgekocht mit vollwertigen Zutaten, 100 % Bio.

Im Dorf Rothenklempenow im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns fertigt Lunch Vegaz unter der Marke Planet V Frischegerichte mit hohem Nährstoff- und Vitamingehalt sowie Fleischalternativen aus regionalen Sonnenblumen für Endkonsument:innen, Gemeinschaftsverpflegung und Food Service. Dank innovativem Vakuum-Verfahren kommen die Produkte ganz ohne Chemikalien aus. Darüber hinaus verwendet das Unternehmen viele lokal erzeugte Zutaten von den Bio-Bauern der umliegenden Höfegemeinschaft. Die Verpackung ist außerdem aus 75 % recyceltem Material und vollständig recyclebar. Lunch Vegaz forscht aktuell an noch nachhaltigeren Lösungen für das Packaging.

In den Familienbetrieb investierten bereits namhaften Investoren, wie Blue Horizon Ventures und GENIUS, Millionenbeiträge.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter https://www.planet-v.com/

Über vegency

Spezialisiert auf PR, Marketing und Branding veganer, vegetarischer und zell-kultivierter Produkte und Marken: vegency bringt vegane Marken ins Gespräch. Vegane und vegetarische Produkte sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen – vegency hat diesen Trend früh erkannt und betreut bereits seit 2014 Kunden aus dem Bereich Food, Forschung und Medien.

vegency ist eine Unit der Berliner Kommunikationsagentur united communications | united consultancy, die bereits seit 1995 Unternehmen und NGO aus den Bereichen IT, TK, Bildung, Wissenschaft und Forschung in den Disziplinen Branding, PR, CSR, Marketing und Channel-Kommunikation unterstützt.

Weitere Informationen zu vegency unter www.vegency.de

