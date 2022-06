Berliner Freiwilligenbörse bietet gute Taten

lokal & digital: Live, vor Ort in drei Bezirken, und digital unter https://berliner-freiwilligenboerse.de/ suchen über 80 Organisationen engagierte Bürger:innen

Mit einem dezentralen Konzept unter dem Motto „Sommer 2022 – Deine Zeit“ möchte die 15.Berliner Freiwilligenbörse vor allem das Engagement von jungen Menschen sichtbar machen als auch die vielfältige Stadtgesellschaft möglichst niedrigschwellig ansprechen. Dafür kommt die Berliner Freiwilligenbörse zu den Menschen in die Bezirke und präsentiert berlinweite Angebote online, um noch mehr Bürger:innen für ehrenamtliches Engagement zu begeistern.

Ab Juni findet man über 80 Organisationen, die engagierte Freiwillige suchen, online unter https://berliner-freiwilligenboerse.de Weitere spezielle Angebote und Termine sind den gesamten Sommer hinweg ebenfalls über https://berliner-freiwilligenboerse.de abrufbar.

Neben der digitalen berlinweiten Börse findet die 15. Berliner Freiwilligenbörse auch dreimal live und analog statt:

Samstag, 02.07.2022, 13 – 18 Uhr in Treptow-Köpenick auf der youthCON“22 beim FEZ Sommerfest –

in Zusammenarbeit mit dem STERNENFISCHER Freiwilligenzentrum Treptow-Köpenick.

Samstag, 09.07.2022, 10 – 18 Uhr in Tempelhof-Schöneberg am Tempelhofer Hafen –

in Zusammenarbeit mit dem Ehrenamtsbüro des Bezirks.

Donnerstag, 15.September 2022 im Rütli Campus Neukölln

– in Zusammenarbeit mit der Stiftung Zukunft Berlin, der Initiative Offene Gesellschaft und dem Berliner Migrationsrat anlässlich des 3. Berliner Demokratietags.

Das Konzept findet die volle Zustimmung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, die auch Schirmherrin der 15. Berliner Freiwilligenbörse ist. „Es ist eine hervorragende Idee, die Freiwilligenbörse in diesem Jahr an drei verschiedenen Orten in Berlin zu veranstalten. So lassen sich noch mehr Berlinerinnen und Berliner für das ehrenamtliche Engagement begeistern, um sich in ihrer Nachbarschaft für eine gute Sache und die Menschen in ihrem Kiez stark zu machen. Dafür danke ich allen sehr.“ Das Joint Venture mit lokalen Partner-Organisationen in den Bezirken soll die engagement- und demokratiepolitische Wirkung steigern und neue Börsen-Anhänger gezielt ansprechen und gewinnen. „Gerade in Krisenzeiten wie diesen ist der soziale Zusammenhalt nötiger denn je, und Bürgerschaftliches Engagement verbindet die Stadtgesellschaft neu“, erklärt Carola Schaaf-Derichs, Geschäftsführerin der Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V.

Projektleitung: Carola Schaaf-Derichs

Email: schaaf-derichs@landesfreiwilligenagentur.berlin

Telefon: 030 / 847 108 795

Pressearbeit: Susanne Salzgeber

Email: presse@landesfreiwilligenagentur.berlin

Telefon: 0173 / 997 66 97

Die Berliner Freiwilligenbörse wird gefördert aus Mitteln des Landes Berlin.

Die Landesfreiwilligenagentur wird unterstützt vom Berliner Senat und hat die Projektleitung der jährlichen Berliner Freiwilligenbörse.

