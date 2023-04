Bernhard Reschreiter: Ein Leadgenerierungssystem für Hochpreisanbieter auf Erfolgskurs!

Marketingagenturen versprechen viel. Doch was davon wird tatsächlich Realität? Unternehmerinnen, die ihr Business erweitern wollen, suchen nach Agenturen, um ihre Ziele zu erreichen. Oftmals kostet das nicht nur viel Geld, sondern auch Zeit und Nerven, denn in den meisten Fällen bleibt das gewünschte Ergebnis aus. Warum ist das so? Für erfolgreiche Leadgenerierung und Marketing von heute bedarf es mehr als viel Erfahrung und Expertise. Es braucht vor allem ein System.

Bernhard Reschreiter hat ein Leadgenerierungssystem für Hochpreisanbieter entwickelt, das nicht nur kurzzeitig funktioniert, sondern langfristig neue Kundenanfragen generiert. Die MOG Agency – Make Others Great ist genau darauf spezialisiert. Bernhard Reschreiter und sein Team sind Experten, wenn es darum geht, für Hochpreisprodukte die richtige Zielgruppe zu erreichen und anzusprechen.

Was es braucht, um qualitative Leads zu generieren

Die Generierung von Leads für Hochpreisprodukte erfordert

eine strategische Herangehensweise und ein Verständnis für die Bedürfnisse und Herausforderungen potenzieller Kunden. Die Generierung von Leads für Hochpreisprodukte erfordert eine umfassende Strategie, die darauf abzielt, potenzielle Kunden zu identifizieren, zu informieren und zu überzeugen;

ein Wertversprechen / eine Werbebotschaft: Ein Wertversprechen, welches die Zielgruppe emotional abholt und den Nutzen des Produktes / der Dienstleistung auf den Punkt bringt;

einen digitalen Vertriebsprozess, welcher den Interessenten von der Werbeanzeige bis zur Terminbuchung führt, in dem ein hohes Verlangen für das Angebot aufgebaut wird;

eine Zielgruppenanalyse: Eine gründliche Analyse der Zielgruppe ist unerlässlich, um potenzielle Kunden zu identifizieren, die am ehesten bereit sind, für ein Hochpreisprodukt zu bezahlen;

eine hohe Relevanz: Paid Media – bezahlte Werbeanzeigen, auf den für die jeweilige Zielgruppe relevanten Plattformen. Social Media bietet hier eine hervorragende Möglichkeit, Zielgruppen anzusprechen. Gerade hier ist ein System unabdingbar.

Das Angebot der MOG Agency

Die MOG Agency liefert ihren Kunden hochwertige Leads, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass der Lead zum Kunden wird, erheblich steigt. Warum ist das wichtig? Leads mit geringer Qualität kosten auch Geld und die Wahrscheinlichkeit, dass diese nicht zu Kunden werden, ist höher. Zudem ist der Vertrieb eines Unternehmens nicht motiviert, mit minderwertigen Leads zu arbeiten.

Wenn eine Person sich in ein Kontakt- oder Terminformular einträgt, um mehr über ein Angebot zu erfahren, bedeutet das, dass eine Kundenanfrage (Lead) generiert wurde. Bevor Interessenten einen Termin buchen können, müssen sie einige Fragen beantworten. Wenn ihre Antworten nicht den Erwartungen entsprechen, können sie keinen Termin buchen.

In der Vergangenheit haben wir bei unseren Projekten in den ersten 3 Monaten eine Bandbreite von 10 – 30 qualifizierten Kundenanfragen pro Monat erreicht. Mit einem höheren Werbebudget und einem höheren Preis pro Kundenanfrage sind auch deutlich mehr Anfragen pro Monat möglich. Das ist unser Werteversprechen an unsere Kunden.

Offenheit und Transparenz gegenüber dem Kunden ist Bernhard Reschreiter ein besonderes Anliegen. Daher gibt es auch eine Geld-zurück-Garantie.

Über die MOG Agency und den Gründer Bernhard Reschreiter

Im Jahr 2013 gründete Bernhard Reschreiter mehrere Fitnessstudios. Schon damals gewann er mehr als die Hälfte seiner Kunden über Online-Marketing. Mit einem Werbebudget von EUR 1.500,– hatte er einen Vertragswert von EUR 21.000,– generieren können, alle anderen Maßnahmen und Kanäle, wie beispielsweise Radio, Zeitung oder Messen, hatten nicht viel Umsatz gebracht. Er erkannte den signifikanten Unterschied und das Potenzial, welches im Online-Marketing verborgen lag. Bernhard Reschreiter fand so die Leidenschaft zum Thema Marketing und gründete die MOG Agency.

Die Motivation von Bernhard und seinem Team ist, dass es immer mehr mutige Menschen gibt, die ihr eigenes Unternehmen auf die Beine stellen wollen. Menschen haben so viele Möglichkeiten, ihr eigenes Unternehmen zum Erfolg zu führen. Die Basis dafür gelegt haben wiederum andere mutige Menschen, die ihre eigenen Ideen umgesetzt haben und als Vorbild vorangegangen sind.

Die Philosophie hinter MOG Agency: Menschen, die für ein Thema „brennen“, die eine Idee und Mission haben, zu unterstützen. Menschen, die für andere einen Mehrwert bieten und zu ihren Produkten oder der Dienstleistung stehen. Diese Unternehmen sollen groß gemacht werden, wie der Agenturname schon verrät.

Viel mehr als nur „Leadgenerierung“

„Wenn wir Unternehmen helfen, die eine Vision haben und für andere Menschen einen hohen Mehrwert liefern, dann bietet das für alle Menschen in ihrem Umfeld etwas Positives, also eine win-win-Situation für alle Beteiligten“, verrät Bernhard Reschreiter im Interview.

Die MOG Agency ist auf Onlinemarketing, dabei vor allem auf Leadgenerierung für Hochpreisprodukte, spezialisiert. Das sind Produkte ab € 2.000 aufwärts. Das System, das Bernhard Reschreiter mit seinem Team dafür entwickelt hat, lässt sich für alle Branchen einsetzen.

