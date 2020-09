berryAlloc Style – stabiler + leichter Rigid-Boden

Designboden neuster Generation mit 360 Grad Klicksystem erlaubt auch Fischgrät-Verlegung

berryAlloc Style Click Designboden ist das Ergebnis jahrelanger Herstellung und Entwicklung von Vinylböden. Style Designboden ist stabiler und leichter als jeder andere Rigid-Boden im Markt. Style ist ein äußerst zuverlässiger Boden, der Stabilität bei Temperaturänderungen garantiert. Dank patentiertem Rigid Composite Board (RCB) können Sie berryAlloc Style ganz einfach vor großen Panoramafenstern installieren. Diese RCB-Formel stellt sicher, dass plötzliche Änderungen von warm zu kalt oder umgekehrt den Bodenbelag nicht beeinträchtigen. Mit seinem starken Klicksystem kann berryAlloc Style dem Stress des Alltags prolbemlos standhalten. Dank der Schaumstruktur sind die Dielen besonders leicht, was sich hervorragend zum Transport eignet und für einfachste Installation sorgt.

Style macht es nicht nur Dir, sondern auch der Umwelt leicht. Unsere Böden sparen im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt bis zu 30% Material. Darüber hinaus können sie am Ende ihres Lebens zu 100% recycelt werden.

Schnell und leicht verlegt mit 360° DreamClick® Verlegesystem

Das berryAlloc DreamClick®- System macht die Installation des Style Designbodens so einfach wie möglich. berryAllloc Style ist damit in kürzester Zeit verlegt. Bis zu 12 m² in nur 30 Minuten kann man verlegen. Da berryAlloc Style Boden extrem leicht ist, braucht man auch kein schweres Werkzeug. Ein einfaches Trapezmesser reicht, um die Elemente zu schneiden. Ohne Sägen und Staub ist diesen Bodenbelag zu verlegen. DreamClick® ist nicht nur einfach zu verarbeiten, sondern auch sehr flexibel. Mit dem 360° Verriegelungssystem gibt es unendliche Kombinationen, denn jede Seite einer Planke kann an eine beliebige Seite der nächsten Planke angelegt werden. Dielen in verschiedenen Richtungen schaffen so ein eigenes Fischgrätmuster. Es gibt unendliche Möglichkeiten zur Verlegung von berryAlloc Style Designboden

In der Style-Kollektion dreht sich alles um Details. Unsere Designer haben sich in die Natur vertieft, um wirklich zu verstehen, wie sich Holzkonstruktionen anfühlen und aussehen. Sie kombinierten diese Forschung mit großartigem Handwerk, um vier wundervolle Holzlooks zu kreieren. Vier einzigartige Designs, die Sie sonst nirgendwo finden. Sind Sie bereit, Ihr Zuhause gemütlich und elegant aussehen zu lassen? Berühren Sie die Oberfläche und spüren Sie die detaillierte Struktur. Schauen Sie sich an, wie wir mit all diesen natürlichen Farben und Tönen gespielt haben, um das Gefühl von echtem Holz nachzustellen. Obwohl die Dielen perfekt ein Holz nachbilden, haben sie natürlich alle Vorteile eines Vinylbodens. Du kannst Deine Momente zu Hause voll genießen, ohne Dich um Deinen Boden sorgen zu müssen. Keine Flecken, keine Kratzer. Tanze also darauf, wenn Du alleine zu Hause bist. Lass Deine Kinder ein Camp bauen oder werde kreativ. Feiere, ohne Dich um en verschüttetes Glas Wein sorgen zu müssen. Wische es danach einfach weg und Dein Boden wird wieder makellos aussehen.

Besondere Vorteile des berryAlloc Style Rigid Designbodens

Lebenslange Garantie

Wir sind überzeugt, dass unser Style Boden jedem Zuhause für viele Jahre Charakter verleiht. Deshalb geben wir eine lebenslange Garantie im Privatbereich.

Einfache Reinigung & Pflege

Was immer Du tust, Style ist für Dich da. Es ist wasserbeständig und einfach zu reinigen. Lebe Dein Leben und kümmere Dich nicht um den Boden. Phtalatfrei Durchatmen und entspannen, denn alle Style Bodenbelag-Produkte sind 100% phthalatfrei. Unser Indoor Air Gold Zertifikat spricht für sich selbst.

Zubehör macht die Sache rund

Die Dreamtec+ Unterlage reduziert Geräusche und gleicht leichte Unebenheiten im Untergrund aus. Richtig verlegt fungiert sie auch als Dampfbremse. Die Oberfläche gewährleistet die Gleitbewegung des Belages, wichtig für Stabilität und Sicherheit. Die berryAlloc Style Designboden Kollektion bietet Sockelleisten, die perfekt zum Boden passen. Gleiches Dekor, gleiche Farbe. Auch streichfähige Sockel sind verfügbar, um den Übergang von Wand zu Boden so ansprechend wie möglich zu machen. Für einen sanften Übergang zu einem anderen Boden, als Bewegungsfuge in der Tür oder Abschluss: Dekorgleich oder in modernem Aluminium sind passende Profile erhältlich.

Made in Belgium / Europe

Style ist designt, entwickelt und produziert in Belgien. Unser Team ist perfekt darin, die Prozesse zu kontrollieren und steht für die höchste Qualität.

