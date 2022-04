Berufsschule Weiden plant weiteres Ausbildungsprojekt mit Mauve

Angehende PKAs erhalten Einblick in die Anforderungen und Möglichkeiten einer Online-Apotheke

Essen/Weiden – Für die Vermittlung von Bildung, die jeden einzelnen Schüler weiterbringt, ist die Vernetzung von Theorie und Praxis bestens geeignet. Deshalb ermöglichte die Staatliche Berufsschule Weiden i.d.Opf den 22 angehenden Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten (PKA) im 2. Ausbildungsjahr auch einen praktischen Einblick in die Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Online-Apotheke. Anhand eines kostenlos zur Verfügung gestellten Mauve ApoShops erklärte Andre Glombitza, Vertriebs- und Marketingleiter der Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, den PKAs im Rahmen eines Projekts, welche Möglichkeiten eine Apotheke vor Ort heute hat, warum das Wissen um die Customer Journey so wichtig ist, wie sich die Apotheke heute positionieren sollte und wie man die Fallstricke bei der Einführung eines Webshops umgeht.

„Wir möchten unsere Auszubildenden auf die digitale Zeit und die daraus resultierenden Veränderungen vorbereiten sowie generell in jedem Beruf digitale Elemente einbauen, um den Auszubildenden einen optimalen Berufsstart zu ermöglichen und die Berufe zukunftstauglich zu machen. Konkret war das Ziel dieses Projekts, den PKAs Hintergrundwissen zum Online-Shop zu geben, aber auch Wissen und Beispiele aus der Praxis einfließen zu lassen. Ich bin davon überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler aus diesen Projekten viel für ihr Berufsleben mitnehmen können“, erklärt Fabian Sirtl, Teamkoordinator Medizinische Fachangestellte an der Staatlichen Berufsschule Weiden.

„Das Projekt hat gezeigt, dass nur wenige Apotheken bisher einen Online-Shop besitzen und die Auszubildenden im pharmazeutischen Bereich über wenig Wissen in diesem Bereich des Multi-Channel-Marketings verfügen. Es ist daher unserer Ansicht nach wichtig, dass wir hier einen Beitrag leisten, um die Auszubildenden auf diesem Gebiet für die Anforderungen des Apothekenmarkts von morgen fit zu machen. Aufgrund des rasanten Innovationstempos im Bereich der Digitalisierung der Apotheken und die damit verbundene zunehmende Komplexität und Vielfältigkeit des Apothekenmarketings ist eine umfassende Ausbildung unter diesem Aspekt von den Schulen allein nicht mehr zu stemmen. Deshalb sind wir als die Treiber dieser Innovation hier besonders gefordert, die Schulen bei der Ausbildung aktiv zu unterstützen“, informiert Andre Glombitza.

Aufgrund der positiven Erfahrungen, die die Staatliche Berufsschule Weiden mit dem Projekt gemacht hat, ist aktuell eine Wiederholung des Projekts mit Andre Glombitza im kommenden Schuljahr geplant.

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 44 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, shop.maxmo.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

