Besondere Geschenke für feierliche Anlässe

Steigendes Interesse an religiöser Kunst

Religiöse Darstellungen gehören zu den ältesten Kunstmotiven der Welt und bis heute zu den Klassikern in Sachen Kunstdruck. Auch die Online-Galerie bildergipfel.de hat eine Vielzahl religiöser Motive in ihrem Portfolio, die immer häufiger als Geschenke für Taufe, Kommunion, Firmung oder Konfirmation ausgewählt werden.

„Seit Bestehen unserer Online-Galerie gibt es eine kontinuierliche Nachfrage nach christlicher Kunst“, erklärt Uwe Suthmann, einer der Gründer von bildergipfel.de. „Vor allem Kunden, die auf der Suche nach im wahrsten Sinne des Wortes sinnvollen Geschenken sind, z.B. für besondere Anlässe religiöser Art, entscheiden sich immer häufiger für entsprechende Motive.“

Grund dafür ist auch die Bandbreite dieses künstlerischen Themas in der Onlinegalerie, die christliche Kunstdrucke aus allen Epochen – von byzantinischen Werken bis hin zu impressionistischen Interpretationen – bietet. Wer also beim Stichwort religiöse Kunst spontan an Klassiker wie die Werke von Dürer, Cranach oder da Vinci denkt, findet diese selbstverständlich unter den insgesamt rund 70.000 Motiven von Bildergipfel. Darunter auch eines der Lieblingsbilder des Papstes, das Gnadenbild „Maria Knotenlöserin“ von Johann Georg Melchior Schmidtner. Doch auch zahlreiche moderne und abstrakte Werke mit christlicher Thematik gehören zum Portfolio. „Motive, die sehr gefragt sind, sind zum Beispiel Bilder von Max Beckmann und Paul Klee“, weiß Uwe Suthmann. „Oder auch von Alexej von Jawlensky. Und gerade für junge Menschen sind modernere Motive ein ideales Geschenk, das nicht nur aus religiöser, sondern auch aus künstlerischer Sicht einzigartig ist.“

Ästhetik trifft auf Sinnhaftigkeit

Was die Beweggründe betrifft, die eigenen vier Wände mit religiösen Motiven zu gestalten, gibt es zahlreiche. „Natürlich haben diese Motive für viele unserer Kunden eine inspirierende und spirituelle Bedeutung, die den Glauben auch visuell im Alltag verankert“, so Uwe Suthmann. „Oft ist es aber auch die Schönheit und besondere Ästhetik von christlichen Kunstwerken, die ausgewählt werden, um Räumen eine ganz besondere Atmosphäre zu verleihen.“

Die Bildergipfel oHG ist eine Onlinegalerie, die von Frank Reger und Uwe Suthmann geleitet wird. 2010 wurde das Unternehmen gegründet und seit 2011 ist Bildergipfel.de online. Das Angebot umfasst qualitativ hochwertige Kunstdrucke historischer und zeitgenössischer Gemälde und Fotografien sowie Editionen von zeitgenössischen KünstlerInnen in limitierten Auflagen, einige davon exklusiv, insgesamt rund 70.000 Motive. Bildergipfel übernimmt das Einrahmen der Bilder mit handgefertigten Bilderrahmen. Auch die Beschaffung von nicht online gezeigten Bildern und Motiven ist möglich.

