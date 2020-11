Best Partner Award für den Distributor Schukat

Auszeichnung von Display Elektronik für 25 Jahre Zusammenarbeit

Monheim, Oktober 2020 – Schukat ist von Display Elektronik mit dem Best Partner Award ausgezeichnet worden. Der LC-Display-Hersteller bedankt sich damit bei dem Distributor für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die bereits seit über 25 Jahren zwischen den beiden Unternehmen besteht.

“Schukat ist stets ein sehr zuverlässiger Partner, wir pflegen ein großes Vertrauensverhältnis und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Unsere kleineren bis mittleren Kunden sind bei Schukat bestens aufgehoben, vor allem wenn es um den Einkauf verschiedener Artikel geht, und finden hier einen kompetenten Support”, erklärt Michael Hußmann, Geschäftsführer von Display Elektronik.

Kunden profitieren von der Kooperation, da Schukat durch den engen Kontakt zu Display Elektronik einen direkten und schnellen technischen Support für die LC-Displays bieten kann. Die hohe Liefertermintreue und Zuverlässigkeit des Herstellers ermöglichen dem Distributor zudem eine gute Lagerverfügbarkeit der Produkte.

Die Display Elektronik GmbH, gegründet 1984 in Deutschland, ist bekannt für ihr umfangreiches Programm an hochwertigen Standard-LCDs sowie kundenspezifischen Displays. Dabei entwickelt der Hersteller im Sinne seiner Kunden kontinuierlich neue marktgerechte Produkte, die unter anderem über Schukat electronic vertrieben werden.

Schukat electronic Vertriebs GmbH ist ein Distributor für aktive, passive und elektromechanische Bauteile. Als Franchisepartner vieler führender Hersteller wie CDIL, CRC, Sensata/Crydom, Everlight, Finder, Fujitsu, Hahn, LiteOn, MeanWell, Microchip, Panasonic, Recom, Sunon, Talema und TSC sowie 250 weiterer Linien, bietet Schukat einen kompetenten Projektierungs- und Logistiksupport und begleitet rund 10.000 B2B-Kunden in 50 Ländern von der Entwicklung bis zur Serienproduktion. Technische Kataloge und feste Ansprechpartner im Innen- und Außendienst sind Basis des Geschäftsmodells.

Schukat electronic ist DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Im Bereich Traceability nimmt der Distributor eine Vorreiterrolle ein: Seit gut 20 Jahren garantiert Schukat mit seiner Traceability-Lösung die lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes jemals ausgelieferten Bauteils vom Kunden bis zum Hersteller. Die Schukat electronic Vertriebs GmbH mit Unternehmenssitz in Monheim am Rhein wurde 1964 gegründet und hat im Geschäftsjahr 2019 mit 200 Mitarbeitern/innen einen Umsatz von 104 Mio. Euro erzielt.

