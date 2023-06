Beste Basis für PV-Anlagen auf Flachdächern

alwitra – Montageschiene EVATEC® Solar 450 bauaufsichtlich zugelassen

Mit EVATEC® Solar 450 präsentiert der Trierer Flachdachspezialist alwitra eines der ersten Verankerungsprodukte für PV-Anlagen auf Flachdächern, das über eine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt verfügt. Für Planer, Verarbeiter und Bauherren bedeutet dies größtmögliche Flexibilität und Sicherheit mit einem ballastfreien und wartungsarmen System.

Bei der Klimawende kommt Dächern als wichtigster Standort für PV-Anlagen eine entscheidende Rolle zu. Schließlich kann schon jetzt an sonnigen Tagen der über PV-Anlagen erzeugte Strom zeitweise über zwei Drittel unseres aktuellen Stromverbrauchs decken. Insbesondere Flachdachflächen sind ideale Standorte für leistungsfähige PV-Anlagen. Sie bieten eine gute Grundlage für die optimale Ausrichtung der PV-Module und ermöglichen zudem einen einfachen Zugang für Service und Wartung.

Besondere Herausforderung bei der Installation von PV-Anlagen auf flachen oder flach geneigten Dächern ist die sichere und schadensfreie Einleitung auftretender Kräfte in die Tragkonstruktion des Daches. Genau hierfür hat der Flachdachspezialist alwitra die Montageschiene EVATEC® Solar entwickelt. Mit ihr ist eine ballastfreie und wartungsarme Montage von Standard-PV-Modulen auf Warmdächern mit alwitra-Abdichtungen möglich. Positiver Nebeneffekt für alle Dachhandwerker: Bei der finalen Montage der PV-Module greift der dafür beauftragte Fachhandwerker nicht mehr in das Dachgewerk ein. Das Produktkonzept und die Umsetzung ist derart überzeugend, dass EVATEC® Solar die von BaustoffMarkt und BaustoffWissen präsentierte Auszeichnung „Produkt des Jahres 2023“ in der Kategorie Rohbau/Dach/Fassade gewinnen konnte. Darüber hinaus ist EVATEC® Solar 450 vom DIBt – Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-14.4-921).

EVATEC® Solar wird komplett vormontiert und verlegefertig angeliefert. Die patentierte Montageeinheit besteht aus einem Dämmstoffkern, einer Aluminium-Tragschiene, einem EVALON®- oder EVALASTIC®- Formteil zur Abdichtung, einem Aluminium-Deckprofil sowie einem Sonderformteil aus Edelstahl. Das nimmt den ebenfalls mitgelieferten Rapid-Systemverbinder der Schletter Solar GmbH auf. Befestigt wird die innovative Schiene mit zugelassenen Dachbauschrauben. Sie werden einfach von oben durch die vorhandene Dachabdichtung in der Tragschale des daches verschraubt. Es besteht keine Notwendigkeit in die tragende Struktur des Daches wie z.B. Pfetten, Sparren oder Binder zu befestigen. Anschließend verschweißt der Dachhandwerker das materialhomogene Formteil dauerhaft dicht mit der Flächenabdichtung. Fertig.

Nachfolgend lassen sich an den mitgelieferten Systemverbindern die Modultragschienen für die PV-Module befestigen, ohne dass in das Dachdeckergewerk eingegriffen wird. Für eine flexible und fachgerechte Montage sind mindestens vier EVATEC® Solar 450 Montageschienen erforderlich.

Üblicherweise auftretende abhebende und schiebende Kräfte werden aufgrund der mechanischen Verankerung in der Tragschicht sicher abgeleitet. Darüber hinaus haben thermische Zwangskräfte oder Temperaturwanderungen des PV-Generators keinerlei Auswirkung auf die Standsicherheit oder die Dachabdichtung. Für den Einsatz auf Tragschichten aus Holz und Stahltrapez liegen umfangreiche statische Begutachtungen vor, Bemessungswiderstände sind in der Zulassung geregelt.

Natürlich sind unterschiedliche Modulaufstellungen wie Süd- oder Ost-West-Ausrichtung, dachparallele Ausrichtung sowie zusätzliche Modulneigung von 7 oder 15 Grad möglich. Selbst die Montage auf stärker geneigten Dachflächen mit über 5 Grad Neigung ist mit EVATEC® Solar einfach realisierbar. Aufgrund des ballastfreien Aufbaus und des sehr geringen Eigengewichtes ist EVATEC® Solar ideal für den Einsatz auf Dächern mit geringen Traglastreserven geeignet.

Nach intensiver technischer Begleitung von zahlreichen PV-Projekten mit EVATEC® Solar und entsprechenden Rückmeldungen durch die Anwender ist die Montageschiene ab sofort mit einer 450 mm lange Schiene und einem Rapid-Systemverbinder erhältlich. Neben den Vorteilen bei der Logistik und Lagerung ist die „kurze“ Schiene bei der Planung äußerst flexibel und zudem schnell in die Dachabdichtung einzubinden. Passend dazu bietet alwitra auf Anfrage objektkonkrete Projektierung und statische Vorbemessungen an.

alwitra ist ein seit mehr als 55 Jahren weltweit tätiger Anbieter von kompletten Flachdachsystemen. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst die Dach- und Dichtungsbahnen EVALON® und EVALASTIC® sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Einbauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. Darüber hinaus sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine professionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen. Desweiteren zählt alwitra zu den führenden Experten für die Planung und Umsetzung von modernen Photovoltaik-Anlagen auf flachen und flachgeneigten Dächern. alwitra ist zudem Mitglied zahlreicher Verbände im In- und Ausland.

