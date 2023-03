Bester Online-Goldhändler: Platz Nr. 1 geht wieder an GoldSilberShop.de

Mit der Gesamtbewertung „sehr gut“ belegt der Edelmetallhändler für den Online-Erwerb von Goldbarren und -münzen, wie bei der letzten Studie 2021, wieder den ersten Platz im Ranking des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Wiesbaden 14.03.2023 Im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv hat das Deutsche Institut für Service-Qualität (kurz DISQ) vom Oktober 2022 bis Januar 2023 wieder 10 namenhafte Online-Goldhändler unter die Lupe genommen.

Das Ergebnis: GoldSilberShop.de holt sich erneut den ersten Platz. Eine vergleichbare Studie hatte n-tv zuletzt durch selbiges Institut im Jahr 2021 durchführen lassen. Der Titelverteidiger konnte damit seinen Rang nicht nur halten, sondern seine Gesamtbewertung gegenüber dem Ergebnis aus 2021 noch verbessern.

Bewertet und analysiert wurden die Online-Goldhändler in den Bereichen Service, Preise und Angebot. So gab es bei den getesteten Unternehmen anonyme und unangekündigte Testanrufe und -mails. Zudem wurden die einzelnen Webseiten eingehend geprüft und eine detaillierte Internetanalyse durchgeführt. In den Kategorien Service und Angebot auf dem ersten Platz, holt sich GoldSilberShop.de den Titel. Preise unter dem Branchendurchschnitt, eine äußerst informative Webseite mit nützlichen Tools und ein kompetenter E-Mail- und Telefon-Service, führt das Deutsche Institut für Service-Qualität als Gründe für den Sieg an. Besonders mit dem letzten Punkt kann sich GoldSilberShop.de von den anderen Online-Goldhändlern abheben. Die Beratung der Konkurrenz sei oft „lückenhaft und wenig individuell“ gewesen, so das DISQ. Neben der einfachen und übersichtlichen Gestaltung der Website und den umfassenden Informationen zu jedem Produkt bietet GoldSilberShop.de seinen Kunden auch mit beratenden Themen einen Mehrwert. Von Beiträgen zu den Themen wie man Gold am besten lagert, worauf man beim Goldkauf achten sollte, wie man steueroptimiert Gold kaufen kann etc., findet der Besucher weitere Themen wie zum Beispiel aktuell einen Beitrag über die verheerende Inflation vor 100 Jahren.

Das Kerngeschäft für Edelmetalle hatte sich bis vor einigen Jahren hauptsächlich vor Ort in den Filialen abgespielt. Beim Online-Erwerb waren Kunden deutlich zurückhaltender. Hier galt es für die Anbieter mögliche Unsicherheiten zu nehmen und die digitale Abwicklung möglichst einfach, informativ und transparent zu gestalten. „Die Testergebnisse ebenso wie die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir mit unserem Fokus auf das Online-Geschäft goldrichtig liegen. Wiederholt als bester Online-Goldhändler ausgezeichnet zu werden, ist für uns eine besondere Ehre und ein Anreiz, diesen Geschäftsbereich immer noch weiter auszubauen und zu optimieren“, erklärt Tim Schieferstein, Geschäftsführer von GoldSilberShop.de. Auch von der Zeitung Euro am Sonntag wurde GoldSilberShop.de bereits als Top-Edelmetallhändler 2022 ausgezeichnet.

Über GoldSilberShop.de:

GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine

Marke der SOLIT Gruppe. Der Edelmetallhändler offeriert unter

www.goldsilbershop.de online als auch lokal, an über 100 Standorten, Direktanlagen in

Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passende Lagerlösungen. Als Mitglied

des Berufsverbandes des Deutschen Münzenfachhandels e. V. ist die Gesellschaft bestrebt,

regelmäßige Aufklärungsarbeit zum Thema Edelmetall-Investments zu leisten.

