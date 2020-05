BestFewo gehört zu Deutschlands Besten Online-Portalen 2020

(Mynewsdesk) Der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität haben zu vierten Mal den Preis „Deutschlands Beste Online-Portale“ vergeben. BestFewo ist erneut Preisträger – mit Top-Noten in Angebot und Leistung, Internetauftritt und Kundenservice.

In die Einzelauswertung der Kategorie Ferienhausportale kamen 13 Online-Portale.

„Die Auszeichnung ist ein wichtiges Signal in den Markt“, freut sich Carsten Gersdorf, Gründer und Geschäftsführer von BestFewo. „Insbesondere in der aktuellen Situation macht es uns wahnsinnig stolz, erneut als eine der Top-Ferienhausplattformen in Deutschland ausgezeichnet worden zu sein.“

Grundlage des Preises ist eine umfangreiche Befragung auf Basis von rund 40.000 Kundenstimmen. Für die Qualitätssicherung sorgen ein Expertenteam sowie über 2.000 geschulte Tester in ganz Deutschland.

Darüber hinaus gaben die Konsumenten ihr Urteil zur Weiterempfehlung ab. Mehrere Unterkriterien wie Qualität und Vielfalt der angebotenen Leistung, Kontaktmöglichkeiten, Reaktionen auf Kundenanfragen, Freundlichkeit und Beratungskompetenz der Mitarbeiter bis hin zum Informationsgehalt der Website und Verständlichkeit der Inhalte halfen, die Bewertung zu konkretisieren.

„Die Auszeichnung ist eine gute Orientierungshilfe für alle, die ihren Sommerurlaub noch buchen möchten“, ergänzt Carsten Gersdorf. „Sommerurlaub in Deutschland erhält gerade in diesem Jahr einen sehr hohen Stellenwert. Eine weitere gute Nachricht ist daher, dass es bei uns trotz deutlich gestiegener Nachfrage Dank über 100.000 direkt online buchbarer Ferienhäuser- und-wohnungen auch in den Top-Regionen noch Verfügbarkeiten gibt. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement, das Portal täglich besser machen zu wollen, um allen Urlaubern eine große Auswahl an Ferienunterkünften für die schönste Zeit Jahres zu präsentieren“, bedankt sich Gersdorf bei seinem Team.

Weitere Informationen:

Deutschlands Beste Online-Portale: www.disq.de/2020/20200515-Online-Portale-Preis-Ferienhaeuser

Kartenübersicht: Ferienhausurlaub – Regelungen der Bundesländer: www.bestfewo.de/aktuelle-lage

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Tower PR

BestFewo ist mit rund 100.000 Unterkünften die größte Plattform für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Deutschland und verfügt somit über ein flächendeckendes Angebot. Mit mehr als 350.000 Ferienobjekten gehört BestFewo auch europaweit zu den führenden Anbietern von Ferienhäusern und Ferienwohnungen und bietet direkte Verfügbarkeitsabfragen und Online-Buchbarkeit. Für das hochwertige Angebot und eine weitreichende Qualitätskontrolle sorgt die Kooperation mit Reiseexperten der regionalen und örtlichen Touristeninformationen. BestFewo ist der erste Anbieter, der nach den Standards des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) geprüfte Urlaubsquartiere präsentiert. BestFewo wird betrieben von der BestSearch Media GmbH mit Sitz in Potsdam.

Weitere Informationen gibt es unter www.BestFewo.de.: http://www.bestfewo.de/

Firmenkontakt

Mynewsdesk

Mynewsdesk Client Services

Ritterstraße 12-14

10969 Berlin

–

press-de@mynewsdesk.com

http://www.themenportal.de/food-trends/bestfewo-gehoert-zu-deutschlands-besten-online-portalen-2020-66273

Pressekontakt

Mynewsdesk

Mynewsdesk Client Services

Ritterstraße 12-14

10969 Berlin

–

press-de@mynewsdesk.com

http://

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.