Betriebsnahe Kita der service94 GmbH mit Top-Werten

Kindergarten in Burgwedel hat noch freie Plätze – Prämierte Kita mit zusätzlichem Angebot

Trotz aller Förderungen für die kindgerechte Betreuung können viele Kitas in Deutschland ihren Bildungsauftrag nicht zufriedenstellend wahrnehmen. Ganz anders der Kindergarten auf dem Gelände der Fundraisingagentur service94 GmbH in Burgwedel bei Hannover. In der auch für betriebsfremde Kinder offenen Kita betreuen drei Fachkräfte gegenwärtig 12 Kinder, ein Betreuungsschlüssel von vier. Der bundesweit empfohlene Betreuungsschlüssel liegt bei 7,5 Kinder auf einen Erzieher und dieser wird oft nicht erreicht. Im bundesweiten Durchschnitt stand für 74 Prozent der Kinder nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung, so das Ergebnis des jüngsten Ländermonitorings “Frühkindliche Bildung”, den die Bertelsmann Stiftung vorgelegt hat. In Deutschland insgesamt fehlen laut einer anderen aktuellen Studie rund 342 000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Wie sich der Personalmangel und die unzureichenden Kompetenzen des Personals in der pädagogischen Praxis auswirken, zeigt eine zeitgleich vorgelegte Studie der Fernuniversität Hagen. Diese hat dafür bundesweit Kita-Teams befragt. Diese beschreiben, dass sie bei Personalmangel weniger auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können und deren individuelle Förderung in den Hintergrund treten muss. Wenn die Gruppen wegen Personalmangels zu groß werden, bedeutet das für die Kinder und das Fachpersonal übermäßigen Stress, etwa durch Lautstärke, und können dazu führen, dass entwicklungsangemessene Aktivitäten nicht stattfinden können.

Der Kindergarten auf dem Betriebsgelände der service94 GmbH steht allen Kindern ab etwa zwei Jahren bis zum Schulbeginn offen. Durch das große Freigelände am Rande der Unternehmenszentrale der service94 GmbH in Burgwedel können die Kinder sich gerade jetzt nach der langen Zeit des Eingesperrt seins richtig austoben. Der Kindergarten wurde in der Vergangenheit bereits mit dem 1. Preis für die beste betriebsnahe Betreuungslösung in Hannover und der Region ausgezeichnet. Zahlreiche Kinder der Angestellten der service94 GmbH sowie inzwischen auch betriebsfremde Kinder haben den Kindergarten in Laufe der vergangenen fast 20 Jahre durchlaufen, einige von ihnen studieren bereits – entsprechend dem Konzept, das über die reine Wissensvermittlung hinaus in die Persönlichkeitsentwicklung wirkt. Erweitert wird das Angebot der Kita durch Englischunterricht, Sportstunden und auch musikalische Früherziehung.

Das ursprüngliche Angebot eines Betriebskindergartens war nicht nur eine Unterstützung für die mehr als 200 Angestellten, sondern auch eine Demonstration des sozialen Charakters des Unternehmens mit dem Schwerpunkt Mitgliederwerbung und Informationsarbeit für Vereine. Das seit Jahrzehnten im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände erfolgreich arbeitende Unternehmen service94 GmbH entwickelt Kampagnen für Non Profit Organisationen. Seit Beginn der Firmengeschichte der service94 GmbH steht das soziale Engagement des Unternehmens und der Mitarbeiter mit im Vordergrund der Firmenpolitik.

Nicht zuletzt hat dies dazu geführt, dass das Unternehmen beim größten Markentest Deutschlands in der Kategorie Werbe- und PR-Agenturen unter die Top 30 gewählt wurde. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde damit die service94 GmbH als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat “Deutschlands Beste” ausgezeichnet. Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH (IMWF) führte im Auftrag von Deutschlandtest und dem Wirtschaftsmagazin Focus Money den Markentest durch. Bereits zuvor wurde das als Ausbildungsbetrieb anerkannte Unternehmen unter anderem mit dem CSR- Siegel für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

