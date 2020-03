Bettes Lookbook 2020

“Formen voller Leben”

Mode-Designer nutzen zumeist ein Lookbook, um ihre neue Kollektion zu präsentieren: Fotografien und Entwürfe zeigen die aktuellen Farben, Schnitte und Stoffe und geben so einen Vorgeschmack auf die kommende Saison. Auch der Badspezialist Bette präsentiert sein aktuelles Portfolio als bildgewaltiges Lookbook, hat es jedoch mit zusätzlichem Nutzen für Badplaner und Endkunden angereichert.

Großformatige Bilder und hilfreiche Detailaufnahmen dominieren die 149 Seiten von “Formen voller Leben” und rücken die Badelemente aus glasiertem Titan-Stahl ins Rampenlicht. Ob Waschtischschale, kreisrunde Badewanne oder bodenebene Duschflächen: Im vorderen Teil des Lookbooks inszeniert Bette seine hochwertigen Badelemente in ästhetisch-faszinierendem Ambiente. Eine Inspirationsquelle für private Bauherren, die hier Gestaltungsideen und Orientierung für ihr eigenes Traumbad finden.

Planer und Handel erhalten mit dem neuen Lookbook eine handliche Beratungshilfe, um Kunden in die Welt des hochwertigen Badezimmers zu entführen und sie für den glasierten Titan-Stahl und seine ästhetischen wie alltagstauglichen Vorzüge zu begeistern. Für eine erste Planung finden sie alle relevanten technischen Produktinformationen wie die erhältlichen Maße, Ausführungen und Artikelnummern im hinteren Teil des Katalogs.

Sonderseiten mit wissenswerten Informationen zu den Themen Fertigung, Ausstatten und Installieren sowie eine Übersicht der aktuellen Farbpalette begleiten den Übergang von der Inspiration zur Technik. Sie ermöglichen es den Endkunden, zuhause tiefer in die Welt des Bads von Bette einzutauchen. Die klare Trennung macht es Handel und Handwerk wiederum einfach, Kunden je nach Bedarf zu beraten, ein praktischer Schnellfinder führt dabei schnell und übersichtlich durch das Lookbook.

Die gedruckte Ausgabe des Lookbooks kann ab sofort unter katalog@bette.de angefordert werden und steht in elektronischer Form unter http://bit.ly/33aiDYk zum Download bereit.

Bette ist Spezialist für Badobjekte aus glasiertem Titan-Stahl: Badewannen, Duschflächen, Duschwannen und Waschtische. Das Familienunternehmen wurde 1952 im westfälischen Delbrück gegründet und hat sich exklusiv auf die Prozesse Stahlumformung und Emaillierung spezialisiert. Geschäftsführer ist Thilo C. Pahl. Heute sind am Produktions- und Verwaltungssitz in Delbrück 370 Mitarbeiter beschäftigt. Ausschließlich hier und made in Germany werden mehr als 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächenfarben hergestellt.

Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Industrieproduktion mit maßgeschneiderter Manufakturarbeit: Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige Produkte, die Bette in einer großen Vielfalt an Formen, Abmessungen und Farben anbietet – und mit der BetteGlasur zu langlebigem Stahl/Email veredelt. Das gesamte Bette-Sortiment ist entsprechend der material- und sortimentsspezifischen Umwelt-Produkt-Deklaration EPD nach ISO 14025 verifiziert.

