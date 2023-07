Bettwaren-Shop.de – Ein Blick hinter die Kulissen

Herausforderung Logistik und Kundenservice im Online Handel

Der Einkaufsbummel am Bildschirm ist mittlerweile aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Dabei ist für die Online Shop Betreiber, neben der Produktqualität und dem Kunden-Einkaufserlebnis, eine schnelle Lieferung für die Kundenzufriedenheit existenziell. Bettwaren-Shop.de hat einen genauen Blick auf die Marktentwicklungen und optimiert stetig die Bestell- und Logistikprozesse.

Das Shoppen über das Internet von zuhause oder unterwegs gehört heute ganz selbstverständlich zum Alltag. Es werden dabei nicht nur Dinge recherchiert, sondern auch eifrig eingekauft. Dabei werden schnelle Lieferungen und ein besonderes Einkaufserlebnis von den Kunden erwartet. Diese veränderten Benutzergewohnheiten fordern von den Anbietern eine stetige Anpassung ihrer Technologie und Prozesse. Die Anwender und Kunden bestimmen letztendlich, wohin die Reise geht. Wer dabei sein will, beobachtet den Markt und das eigene Angebot und passt die Prozesse laufend und immer wieder an.

So auch das Team des Online-Fachhändlers Bettwaren-Shop.de. Nicht nur der Online Shop und die Technologie ist auf dem neuesten Stand, sondern auch die Anforderungen des Marktes bei der Liefergeschwindigkeit wird stetig verbessert.

Neben dem eigenen Personalstamm mit derzeit 50 Mitarbeitern, ist auch die Produktvielfalt im Online-Angebot bei Bettwaren-Shop.de ständig gewachsen. So hat sich seit 2013 das Angebot des „Bettwaren-Shop“ mehr als verdoppelt und ist mit der ganzen Variantenvielfalt heute schon bei mehr als 35.000 Artikelvarianten.

Dieses große Portfolio setzt natürlich eine userfreundliche Einkaufsoberfläche mit vielfältiger Filter- und Auswahlmöglichkeit für den Interessenten voraus. Auch eine Produktauslieferung in 1-2 Tagen nach Bestelleingang sind beim Heimtextilien-Shop aus Baden-Württemberg bereits Standard.

Geschäftsführer Holger Genkinger und sein Team trifft beispielsweise mit der Eigenmarke „Traumschlaf“ offenbar den Nerv der Käufer. Die Eigenprodukte und Fachempfehlungen für Bettdecken, Bettwäsche, Spannbettlaken und Co. mit einem optimierten Preis-Leistungsverhältnis, werden immer häufiger nachgefragt und auch in diesem Bereich wird die Produktvielfalt weiter ausgebaut.

Verständlicherweise wird daher auch viel Wert auf den optimalen Bestell- und Logistikprozess gelegt. So wird der gesamte Artikelstamm täglich im PIM (Produktinformationsmanagement) System vom Bettwaren-Shop.de Team gepflegt und die Online Datenbanksoftware wurde direkt mit dem Bestellsystem verknüpft.

Eine eingegangene Kunden-Bestellung wird automatisch an das Lager-, Logistiksystem übergeben. Aus den Daten werden individualisierte Packlisten je Lagerbereich erstellt. Die Mitarbeiter an den Packstationen bekommen per System eine auf die Bestellung angepasste Packliste und automatische Größenoptimierung der Verpackung ausgewiesen und Verpackung zur Verfügung gestellt. Wichtig ist, ein reibungsloser, leistungsfähiger, automatisierter Kommissionierungsablauf, um eine hohe Abwicklungs-Effizienz sicher zu stellen. Die Zusammenführung einzelner Produkte und spätere Lieferqualität wird durch verschiedene Kontrollabläufe per Scanner sichergestellt. So erreicht der Online Händler, dass es zu keinen Falschlieferungen kommt. Und spätestens nach 24h verlässt das Paket normalerweise das Logistikzentrum in Gauselfingen. Durch solch stabile Prozesse und eine intensive und gute Kundenpflege wird die Reklamations- und Retourenquote im Online Shop für Bettwaren sehr klein gehalten.

Auch im Logistik-Zentrum spielt der Umweltgedanken für das Team eine große Rolle. Neben der Vermeidung von Abfall und Leerraum in den Paketen, werden – sofern möglich – Kartonagen und Verpackungen auch erneut verwendet und Energie-Sparmaßnamen wurden bereits eingeführt. Von Stromsparen durch Bewegungsmelder, papierlosem Büro über ökologisch sinnvollem Heizsystem bis zu einer großen Photovoltaikanlage, wurden viele Umweltprojekte durchgeführt.

Holger Genkinger ist auf diese Maßnahmen und seine frühe Digitalisierung der Verwaltung stolz. So werden beispielsweise im Rechnungsprozess bereits seit vielen Jahren elektronische Dokumente an die Kunden versendet. „Die Entwicklung der Kundenservices in Richtung Vereinfachung, Effizienz und Qualität wird weitergehen. Bettwaren-Shop.de ist vorne mit dabei.“, so Genkinger.

Holger Genkinger bietet ein abgerundetes Sortiment rund um den Schlaf, das Bett und Bad zu fairen Preisen und mit einer persönlichen Beratung. Bettwaren-shop.de ist das Fachgeschäft für guten Schlaf im Internet und bietet langjährige Erfahrung im Umgang mit Heimtextilien

