Bewegungsfreude statt Bewegungszwang – Die bewegte Frau

Das Buch für Frauen zum Wohlfühlen von Katrin Jonas, Körper-Mind-Therapeutin und Autorin von nackt. Jetzt erschienen im Innenwelt-Verlag Köln.

Sportlich, weiblich in Balance!

Für Frauen, die sich beim Bewegen wohlfühlen möchten.

Für Frauen, die aus extremen Bewegungsgewohnheiten oder der Hyperaktivität aussteigen wollen und eine erste Handreichung brauchen.

Egal ob es um die Figur, die Schönheit, das Altern, den Stoffwechsel, die Herzgesundheit oder das Gebiet der Heilung geht: Bewegung soll der Schlüssel dafür sein, dass unser Körper gesund, agil und ewig jung bleibt. Das wird uns in der Werbung, durch Workout-Apps, Beweg-dich-Blogs und die Medizin immer wieder weisgemacht. “Die bewegte Frau” basiert auf der Beobachtung, dass viele Frauen einem enorm großen Druck ausgesetzt sind, sich auf normierte Weise zu bewegen.

Wie sinnvoll sind die Pauschalansagen für den individuellen Frauenkörper?

Was ist ein richtiges, weil individuelles Bewegungsmaß?

Stimmt das, was man übers Bewegen sagt, überhaupt?

Und was meint unser Körper dazu?

Ein praktischer Ratgeber mit FEDERLEICHT-ÜBUNGEN, SELBSTREFLEXIONEN und einem WOHLFÜHL-TRACKER.

“Wenn die Leserin sich an der Natürlichkeit ihres Körpers orientiert, kann sie ihr Bewegungsempfinden ganz neu entwickeln. Sie lernt den Signalen ihres Körpers zu lauschen, sich beim Bewegen von der Freude leiten zu lassen und findet ein für sie stimmiges Bewegungsmaß – so, wie es ihrem Wohlgefühl entspricht. Befreit von allem “Sollte” und “Müsste”.”

Eine gesunde Balance von Bewegung und Ruhe ist der Lohn.

Die Autorin: Katrin Jonas, Internationale Körper-Mind-Trainerin, Feldenkrais-Lehrerin, Meditationsmentorin und Expertin für Stressmanagement. Sie coacht Klienten aus allen Zipfeln der Welt, organisiert Workshops, Retreats sowie BodyWareness-Trainings für Therapeuten, Ärzte und Körper-Mind-Coaches. Kontakt: www.katrin-jonas.com

Innenwelt-Verlag GmbH . Brabanter Str. 15 . 50674 Köln. https://www.innenwelt-verlag.de/

Der Innenwelt Verlag publiziert Themen, die den Menschen innerlich bewegen: seine Seele, seinen Geist und nicht zuletzt seinen Körper. Unsere Autoren denken undogmatisch, sie wollen die Leserin und den Leser auf dem Weg zu sich selbst unterstützen, Verständnis schaffen, Mut machen, gegebenenfalls Mauern einreißen, neue Wege skizzieren, um inneres Wachstum zu fördern.

Wir veröffentlichen Ratgeber über Körper-Mind Balance, Selbsterfahrung, Frausein, Beziehungen, Sexualität, Liebe und Meditation u.v.m. Bücher, die praktische Anleitung geben und einen persönlich weiterbringen.

