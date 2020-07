Bewusstsein für Wald und Holz am POS schaffen

Viel mehr als bio: Warenpräsentation auf Holzdisplays

Ökologisch, nachhaltig, langlebig und in Sachen Klimaschutz voll im Trend: mit Regaldisplays aus Holz können längst nicht mehr nur Biomärkte bei ihren Kunden punkten. Egal ob Ahorn, Buche, Eiche oder Fichte oder Nussbaum, es gibt eine Vielzahl heimischer Hölzer, mit denen sich die unterschiedlichsten Produkte optimal präsentieren lassen. Die Betonung liegt dabei auf heimische Hölzer, denn Tropenholz hat bei der Warenpräsentation nichts verloren.

“Nur wenn wir unsere Wälder nützen, schützen wir sie auch”, sagen Fachleute. Warum nicht also auch am POS auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz setzen? Nur die Nutzung von Holz bindet auch Kohlendioxid. So ist jedes hölzerne Warendisplay auch gleichzeitig praktizierter Klimaschutz. Kunden honorieren dies durchaus, ist man sich im Handel längst einig: “Holz ist in, auf den Zug sollten wir aufspringen.” Empfohlen wird dabei allerdings nur die Verarbeitung von FSC-zertifizierten Hölzern. Sie müssen eine ganze Reihe an Kriterien erfüllen, die eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft garantieren.

Aufsteller, Verkaufsständer und POS-Systeme aus Holz sind dabei längst nicht mehr nur bei Lebensmitteln gefragt. Besonders im gesamten Baby- und Kinderbereich finden passende Regaldisplays immer stärkere Beachtung. Einsatzbar ist Holz freilich überall, weil es als optimaler Werkstoff gilt, der sich vielfältig bearbeiten und individuell gestalten lässt und der darüber hinaus jeder Herausforderung Stand hält. Auch die ausgefallensten Kundenwünsche können mit Holzdisplays erfüllt werden, zumal auch bei der Oberflächenbehandlung nahezu unzählige Varianten möglich sind. Hohe Produktqualität und hochwertige Materialien gehören dabei einfach zusammen. Holz hat im Handel längst Einzug gehalten.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

