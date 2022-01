Beyond Identity tritt MISA bei

Beyond Identity wurde für die Mitgliedschaft in der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) nominiert.

Beyond Identity wird Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA). Die MISA ist ein Zusammenschluss von unabhängigen Softwareanbietern und Anbietern von Managed Security Services, die ihre Lösungen in die Sicherheitsprodukte von Microsoft integriert haben, um gemeinsamen Kunden zu helfen, sich besser gegen die zunehmenden Cyberbedrohungen zu schützen. Um für MISA in Frage zu kommen, müssen Unternehmen von Microsoft nominiert werden und Integrationen nachweisen, die eine Verbesserung der Unternehmenssicherheit zum Ziel haben.

Unternehmen haben heute Schwierigkeiten, alle Benutzer und Geräte zu schützen, die auf ihre SaaS-Anwendungen zugreifen, und benötigen eine dynamischere Kontrolle über den Zugriff auf Ressourcen in Abhängigkeit von der spezifischen Konfiguration dieser Geräte. Beyond Identity wurde für die Mitgliedschaft in der MISA nominiert, weil seine Plattform die Leistungsfähigkeit der Geräteverwaltungsfunktionen von Microsofts Endpoint Manager nutzt und diese mit den nativen Sicherheitssignalen von Beyond Identity auf Geräteebene kombiniert, um risikobasierte Authentifizierungsentscheidungen zu treffen. Die Möglichkeit, zu beurteilen, ob ein Gerät zum Zeitpunkt der Authentifizierung verwaltet wird und sicher ist, hilft Unternehmen, die Übernahme von Konten zu verhindern und eine Authentifizierungsstrategie zu implementieren, die mit Zero Trust kompatibel ist.

„Wir freuen uns sehr, Teil der florierenden MISA-Community zu sein“, sagt Kurt Johnson, Vice President of Strategy and Business Development bei Beyond Identity. „Viele unserer Kunden sagen uns, dass sie mehr Kontrolle über die Geräte benötigen, die auf sensible Informationen und Ressourcen zugreifen dürfen, und unsere Integration ermöglicht ihnen genau das. Als Microsoft-Partner im MISA-Ökosystem ist die Integration mit dem Microsoft Endpoint Manager eine wichtige Komponente für sichere Authentifizierungsentscheidungen und die Beseitigung von Account-Takeovers.“

„Die Mitglieder der Microsoft Intelligent Security Association integrieren ihre Lösungen mit denen von Microsoft, um mehr Informationen zu erhalten, die Transparenz zu erhöhen und sich besser vor Bedrohungen zu schützen. Indem wir die Sicherheitsfunktionen von Microsoft auf das gesamte Ökosystem ausweiten, helfen wir unseren gemeinsamen Kunden, erfolgreich zu sein“, sagt Maria Thomson, Microsoft Intelligent Security Association Lead.

Die Authentifizierungsprodukte von Beyond Identity basieren auf der gleichen Kernplattform und umfassen:

-Beyond Identity Secure Work schützt die wertvollsten SaaS-Anwendungen und Cloud-Ressourcen eines Unternehmens, indem es Passwörter abschafft und den Zugang nur für sichere Geräte ermöglicht. Es stellt sicher, dass jedes Gerät mit der Identität eines Benutzers verknüpft ist und über die richtigen Sicherheitseinstellungen und -konfigurationen, Sicherheitssoftware, Anwendungen und Programme verfügt, die zum Zeitpunkt der Anmeldung ausgeführt werden – bevor der Zugriff auf SaaS-Ressourcen gewährt wird.

-Beyond Identity Secure DevOps schließt eine massive Sicherheitslücke und schützt die Software-Lieferkette vor Insider-Bedrohungen und Angriffen. Es erlaubt nur autorisierten Entwicklern und ihren genehmigten, identitätsgebundenen Geräten, Code-Änderungen vorzunehmen und gewährleistet so Vertrauen, Integrität und Überprüfbarkeit für jeden Teil des Quellcodes, der in das Software-Endprodukt eingebaut wird.

-Beyond Identity Secure Customers stellt Software-Entwicklungskits bereit, mit denen Unternehmen die Authentifizierungsfunktionen von Beyond Identity in alle nativen und Web-Anwendungen auf jedem Gerät einbetten können. Damit kann jedes Unternehmen seinen Kunden ein reibungsloses Authentifizierungserlebnis ohne Passwörter, zweite Geräte oder separate Anwendungsdownloads bieten.

Beyond Identity bietet die sicherste Authentifizierungsplattform der Welt. Beyond Identity überwindet die Barrieren zwischen Cybersicherheit, Identitäts- und Gerätemanagement und verändert grundlegend die Methode, wie Nutzer sich anmelden – es eliminiert Passwörter und bietet Anwendern ein reibungsloses Multi-Faktor-Login-Erlebnis. Über die Passwortfreiheit hinaus bietet das Unternehmen den Zero-Trust-Zugang für die Absicherung hybrider Arbeitsumgebungen, in denen eine strenge Kontrolle darüber, welche Benutzer und welche Geräte auf kritische Cloud-Ressourcen zugreifen, unerlässlich ist. Das Unternehmen wurde von Jim Clark und TJ Jermoluk gegründet, die das kommerzielle Internet mit Netscape und @Home Networks mitbegründet haben. Das dynamische Duo stellte ein All-Star-Team zusammen und schuf die weltweit fortschrittlichste passwortlose Identitätsplattform in einer Zeit, in der sich die digitale Transformation auf jedes Unternehmen auswirkt und Cyberattacken zu einem Top-Risiko geworden sind. Das Unternehmen erhielt 105 Millionen Dollar von den führenden Investoren Koch Disruptive Technologies (KDT) und New Enterprise Associates (NEA). Beyond Identity hat seinen Hauptsitz in New York City und Niederlassungen in Boston, Dallas, Miami und London.

Firmenkontakt

Beyond Identity

Helmut Weissenbach

Landsbergerstr. 155

80687 München

+49 89 54 55 82 01

helmut@weissenbach-pr.de

http://www.weissenbach-pr.de

