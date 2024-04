BeyondTrust übernimmt JIT- und IGA-Sicherheitsunternehmen Entitle

Wegweisende Sicherheitslösung für das Berechtigungsmanagement über den gesamten Cloud-Bestand hinweg

BeyondTrust, globaler Marktführer für intelligenten Identitäts- und Zugriffsschutz, hat eine definitive Vereinbarung zum Erwerb des Sicherheitsunternehmens Entitle bekanntgegeben. Entitle hat eine innovative Privilege-Management-Lösung für den automatisierten Just-in-Time-Zugriff (JIT) und modernes Identity Governance and Administration (IGA) über den gesamten Cloud-Bestand hinweg entwickelt. Diese Funktionen erleichtern es Kunden, Benutzerzugriffe auf vertrauliche Daten und Cloud-Ressourcen zeitgebunden und bedarfsgesteuert bereitzustellen. Im Rahmen der Akquisition übernimmt BeyondTrust alle Produkte, Mitarbeiter, Kunden, Partner, Vermögenswerte und geistigen Eigentumsrechte von Entitle.

Gesetzliche Vorschriften und branchenweite Best-Practice-Vorgaben sehen eine bedarfsgesteuerte und zeitgebundene Erhöhung von Zugangsberechtigungen (Zero Standing Privileges, ZSP) anstelle von permanenten Zugriffsprivilegien vor. Permanente Nutzerprivilegien zu entfernen, stellt Unternehmen aber immer wieder vor Herausforderungen. In Bezug auf Just-in-Time-Zugriffe in Cloud- und Hybrid-Umgebungen, stoßen herkömmliche PAM-Lösungen oftmals an Grenzen. Entitle löst diese Herausforderung über eigene, automatisierte Provisioning-Workflows, Self-Service-Zugriffsanfragen und mehr als 150 Integrationen für IaaS/PaaS-Plattformen und SaaS-Apps.

Mit der Übernahme von Entitle baut BeyondTrust seine branchenführende Privilege Identity Security-Plattform weiter aus und erweitert das klassische Privileged Access Management (PAM) um dynamische Just-in-Time-Zugriffsmanagement-Prozesse in Cloud-, SaaS- und On-Premises-Umgebungen. Mit der Integration von Entitle in sein aktuelles Produktportfolio ermöglicht BeyondTrust es Unternehmen, anspruchsvolle Herausforderungen beim Privileged Access Management (PAM) und Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) in modernen Cloud-zentrierten Umgebungen einheitlich zu orchestrieren und dabei fortschrittliche Identity-Governance-Funktionen einzusetzen.

„Die Übernahme von Entitle durch BeyondTrust markiert einen entscheidenden Beitrag für unser Ziel, die Privilegien unserer Kunden umfassend zu schützen, wobei der Schwerpunkt auf identitätsorientierter Sicherheit in allen IT-Umgebungen liegt“, sagte Janine Seebeck, CEO von BeyondTrust. „Eine einheitliche IT-Orchestrierung ist für dynamische Just-in-Time-Zugriffe dabei der entscheidende Faktor, um die unterschiedliche Zugriffswege unserer Kunden beim Einsatz von Privilegien absichern zu können. Dieser strategische Ansatz vermeidet nicht nur Produktivitätsverluste, sondern erhöht zugleich die Sicherheit und Effizienz der gesamten Identitätsinfrastruktur.“

„Im Markt für Identitätssicherheit ist die Just-in-Time-Zugriffs- und Cloud-Berechtigungsmanagement-Lösung von Entitle ein aufstrebender Marktführer“, betonte Ron Nissim, CEO von Entitle. „Mit dieser Akquisition verschaffen wir Entitle und dem gesamten Team neue Möglichkeiten, um auf Basis der jahrelangen Expertise und der führenden Stellung von BeyondTrust auf dem Markt für Privileged Access Management weiter wachsen zu können.“

„Durch die Übernahme von Entitle erweitert BeyondTrust die Privileged Identity Security-Plattform um ein umfassendes Berechtigungs- und Privilegienmanagement über verschiedene Cloud- und SaaS-Plattformen hinweg“, konstatierte Paul Fisher, Senior Analyst bei KuppingerCole Analysts.

Die Entitle-Sicherheitslösung ist ab sofort für alle BeyondTrust-Kunden verfügbar. Weitere Informationen sind unter www.beyondtrust.com/products/entitle abrufbar.

BeyondTrust ist globaler Marktführer für intelligenten Identitäts- und Zugriffsschutz und ermöglicht Organisationen, digitale Identitäten zu schützen, Bedrohungen abzuwehren und sicheren Zugriff dynamisch bereitzustellen. Auf einer Enterprise-Plattform integrieren wir modernste Technologien für Identity Threat Detection, Kontrolle von Benutzerprivilegien und Durchsetzung von Least-Privilege-Strategien, mit denen Unternehmen ihre Angriffsfläche reduzieren und blinde Flecken im Netzwerk vermeiden.

BeyondTrust schützt digitale Identitäten, Zugriffe und Endpunkte in der gesamten Unternehmensumgebung und schafft eine erstklassige Nutzererfahrung sowie hohe Betriebseffizienz. Wir sind Vorreiter im Bereich Identity First Security und unterstützen mit einem globalen Partnernetzwerk mit über 20.000 Kunden, zu denen 75 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zählen.

