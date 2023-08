Neue Hoffnung auf ein beschwerdefreies Leben – BICOM Optima

BICOM – Zertifizierte Medizintechnik zur ursächlichen Allergie-Behandlung

Allergische Erkrankungen haben in den letzten Jahren stark zugenommen und stellen mittlerweile eine enorme Herausforderung für immer zahlreichere Patienten dar. Etwa jeder dritte Deutsche leidet inzwischen an Allergien und den damit verbundenen Beeinträchtigungen der Lebensqualität. Besonders die Pollenallergie, allgemein Heuschnupfen oder fachlich auch allergische Rhinokonjunktivitis genannt, schränkt den Alltag einer Vielzahl von Betroffenen ein. Doch Medizintechnik kann helfen: Das zertifizierte Medizinprodukt BICOM Optima bietet mit den bewährten Innovationen der Bioresonanztherapie exklusiv die ursächliche Alternative für Allergiker.

Die nachhaltigere Lösung für Ihre Allergietherapie

Das BICOM Optima Bioresonanz-Gerät, entwickelt von Regumed, dem international renommierten Medizintechnik-Unternehmen, eröffnet bei zahlreichen Therapeuten und Ärzten weltweit ohne Spritzen und Tabletten neue Möglichkeiten in der Behandlung von Allergiebeschwerden. Auch für die BICOM Family, bestehend vor allem aus der Moderatorin, Sängerin und Theaterbesitzerin Inga aus Dortmund, ihrem Ehemann Sebel, Musiker und erfolgreicher Musikproduzent, aber auch aus Baby Romy, dem treuen Hund Boomer, Großeltern, Nichten und Neffen, ist die BICOM-Therapie zur nachhaltigen Lösung geworden. Da lag es nahe, dass Inga nebst Familie nicht nur Hauptdarsteller der neuen BICOM Werbespot-Serie werden, sondern uns als reale Testimonials und Influencer auf ihre unnachahmlich natürliche Art auch in weiteren Kanälen und Alltagsabenteuern das BICOM-Konzept persönlich und unterhaltsam nahebringen.

Die BICOM Bioresonanz-Therapie – Einfach, ursächlich und effektiv

Die BICOM Bioresonanz-Therapie ist eine seit Jahrzehnten bewährte Methode der Komplementärmedizin, die darauf abzielt, störende Informationen im Organismus zu erkennen, zu beseitigen und die Selbstregulation des Körpers zu unterstützen. Die BICOM Methode ermöglicht dabei eine denkbar einfache und effektive Anwendung, ohne den Einsatz konventioneller Medikation – und ohne die damit verbundenen belastenden Nebenwirkungen. Eine optimale Ergänzung oder Alternative zur klassischen Schulmedizin.

Neue Hoffnung auf ein beschwerdefreies Leben

Die BICOM-Therapie bietet natürlich nicht nur der BICOM-Werbefamilie neue Hoffnung auf ein beschwerdefreies Leben. Mit dem erklärten Ziel, dass die Zeiten des quälenden Niesens, tränender Augen und juckenden Nasen nachhaltig der Vergangenheit angehören, kann man nun vor allem der allergischen Rhinitis, einer der verbreitetsten Allergieformen, den Kampf ansagen. Dank des TÜV-zertifizierten Medizingerätes und der durch Studien bestätigten Technologie der BICOM Bioresonanztherapie eröffnen sich für viele Betroffene völlig neue Perspektiven für eine allergiefreie Zukunft.

Allergiebehandlung von morgen

Die konstant wachsende Zahl von Allergieerkrankungen erfordert endgültig und zunehmend neue Ansätze durch eine wirklich ursächliche Therapie. Das BICOM Optima Bioresonanz-Gerät setzt hier neue Maßstäbe und bringt nachhaltige, belegbare Ergebnisse. Nicht nur mit der BICOM Family (reale Anwender) und ihren kurzweiligen Stories, Postings und Abenteuern auf allen Kanälen können Patient*innen in aller Welt nun einen einfachen Weg aus der Allergie miterleben. Die brandneue Kampagne unter dem Titel „Become BICOM!“ macht es mit vielen begleitenden Informationen und Mehrwerten Betroffenen so leicht wie möglich, jetzt in diese attraktive Therapie-Alternative einzusteigen. Das begleitende Online- und Printmedium „BICOM Magazin“ bzw. bicom-magazin.de liefert dazu über lesenswerte Berichte aus allen BICOM-Einsatzgebieten das entsprechende Grundwissen und den direkten Draht zu Therapeuten und Bezugsquellen.

Pressekontakt:

REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH

Robert-Koch-Straße 1a

D-82152 Planegg

GERMANY

E-Mail: info(at)regumed.de

Web: www.regumed.de

Tel. +49 (0) 89 / 854 61-01

Fax +49 (0) 89 / 854 61-03

Verfasser: Renoarde Digital Marketing und Design Ansprechpartner: Reinhold Bayer

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

Telefon: 0941 56813619

E-Mail: reinhold.bayer(at)renoarde.de

www.renoarde.de

SEO

BICOM Optima

1.Allergiebeschwerden

2.Heuschnupfen

3.BICOM Family

4.Allergien

5.Volkskrankheit

6.Medizinprodukt

7.Bioresonanz-Behandlung

8.Allergische Rhinokonjunktivitis

9.Pollenallergie

10.Bioresonanz-Therapie

11.Komplementärmedizin

12.Linderung der Symptome

13.Lebensqualität

14.Effektive Alternative

15.Frühling

16.Unterhaltsame Allergie-Spielfilme

17.Bewusstsein für Allergiker

18.Hoffnung auf ein beschwerdefreies Leben

19.Regumed

20.Medizintechnik-Unternehmen

21.Zukunft ohne Allergien

22.BICOM-Patientin

23.Humorvolle Herangehensweise

24.Allergiker

25.Stationäres und mobiles Gerät

26.Schmerz- und tablettenfreie Behandlungsoption

27.Romy (Name des Babys in der BICOM Family)

28.Inga (Mitglied der BICOM Family, Moderatorin, Sängerin, Theaterbesitzerin)

29.Sebel (Mitglied der BICOM Family, Musiker, Kameramann, Editor, Musikproduzent)

Uns das Unternehmen REGUMED®, gibt es bereits seit 1987. Wir sind ein international wachsendes und agierendes Medizintechnik-Unternehmen. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität zu unterstützen. Dafür steht unsere Marke, das BICOM®, welches mittlerweile weltweit in über 90 Ländern von über 10.000 Therapeuten eingesetzt wird.

Therapeuten, welche die BICOM® Methode in ihrer medizinischen Einrichtung integriert haben, setzen diese komplementärmedizinisch ergänzend zur Schulmedizin ein. Bei vielen naturheilkundlich arbeitenden Therapeuten ist die Methode fester Bestandteil in der Diagnose und Therapie.

Unser Hauptsitz in Deutschland beschäftigt aktuell ca. 50 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Zusätzlich unterstützt werden wir durch ein geschultes und international agierendes Vertriebsteam.

Das Wohl der Patienten sowie die Zufriedenheit unserer BICOM® Therapeuten und Geschäftspartner stehen dabei stets im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Wir pflegen langjährige Kontakte und enge Partnerschaften zu medizinischen Experten und Fachkräften, um das BICOM® stetig weiterzuentwickeln und höchste Qualitätsansprüche zu erfüllen.

Wir sind stolz auf unser Unternehmen!

Heute und in Zukunft!

Kontakt

REGUMED Regulative Medizintechnik GmbH

Oliver Lubeck

Robert-Koch Str. 1a

82152 Planegg

089 8546101



http://www.regumed.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.