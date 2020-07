Bildbearbeitungsprogramm mit kreativen Funktionen

Ein Bildbearbeitungsprogramm und Bildbearbeitung ist für viele Anwender ein schwieriges Thema

Bei der Bildbearbeitung sind entweder die verfügbaren Programme zu kompliziert und unübersichtlich gestaltet oder aber schlichtweg zu teuer. Gerade Anfänger in dieser Materie benötigen daher ein Bildbearbeitungsprogramm, welches zum einen intuitiv zu bedienen, übersichtlich gestaltet und viele Funktionen besitzt, aber eben auch nicht zu teuer ist. Hier lohnt sich der Blick auf das Fotoworks XL Programm zur Bildbearbeitung.

Das Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL richtet sich an alle Nutzer, die gerne schnell und unkompliziert ein Bild oder auch mehrere Bilder bearbeiten und mit wenigen Klicks tolle Effekte erzielen wollen. Gerade die Übersichtlichkeit zeichnet sich aus, da alle grundlegenden Funktionen mit einem Mausklick ausgewählt werden können und so eine schnelle Optimierung der Fotografie ermöglichen. Egal, ob nun Bilder zuschneiden, Größe verändern oder Text einfügen. Das Bildbearbeitungsprogramm kommt ganz ohne Ebenen-Technik aus und ist somit auch für absolute Anfänger bestens geeignet.

Aber auch Profis kommen mit dem Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL nicht zu kurz. Gerade für speziellere Fotoeffekte bietet sich der Experten-Modus ideal an. Hier wird dem Anwender eine üppige Anzahl an spezifischeren Effekten angeboten, welche die Bildgestaltung noch professioneller aussehen lässt. So kann man zum Beispiel mit der Kopieren und Einfügen-Methode schnell und einfach beliebige Personen oder auch Gegenstände in andere Hintergründe verschieben. So kann der Nutzer zum Beispiel ein Babygesicht in eine Sonnenblume portieren, dies ermöglicht einzigartige Bilder, ideal zum Verschenken. Auch der Klonstempel ist sehr beliebt und ermöglicht, unliebsame Gegenstände verschwinden zu lassen oder aber andere Bereiche zu klonen und beliebig oft ins Bild zu setzen. Die Radial/Fokussierte Effekte erzielen tolle Ergebnisse. So kann der Anwender zum Beispiel ein Highlight in dem Bild fokussieren und den Rest im Hintergrund verschwimmen lassen. So gelingen Meisterwerke, die sonst nur ein professioneller Fotograf hinbekommt.

Einfachere Bildfehler wie der Rote-Augen-Effekt lassen sich mit dem Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL mit nur wenigen Handgriffen beseitigen. Gerade Anfänger in der Fotografie machen oftmals Belichtungsfehler, die diesen Effekt hervorrufen können. Dies wirkt immer unschön und kann nun aber ganz einfach beseitigt werden.

Gerade wenn der Anwender mehrere Bilder zeitgleich bearbeiten möchte, gehen viele Programme in die Knie. Hier bietet das Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL die einfache Lösung der Stapelverarbeitung an. Damit lassen sich gleichzeitig die gängigsten Bearbeitungen an allen Bildern anwenden, welches viel Zeit und Nerven spart. Aber auch Effekte wie Rahmen oder Clipparts kann das Bildbearbeitungsprogramm bieten. Es steht eine Auswahl an vorinstallierten Themen zur Verfügung, welche aber jederzeit erweitert werden kann, wenn dies der Nutzer wünscht. Aber auch andere nützliche Effekte wie Gemälde erzeugen, voreingestellte Effekte, Manuelle Effekte oder auch Lichtreflex-Effekte bietet diese tolle Software. Ganz einfach mit einem Klick lässt sich so ein Bild in ein Ölgemälde verwandeln, der Hintergrund kann gekachelt erscheinen oder Farbige Highlights gesetzt werden. Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Mit der Funktion Morphing lässt sich gleich das ganze Bild verwirbeln.

Besonders beliebt ist die Collagen-Funktion in diesem Bildbearbeitungsprogramm. Aber auch der Kalenderdruck erfreut sich großer Beliebtheit und gewährt jedem Anwender einzigartige Kalender mit den eigenen Bildern, ob bearbeitet oder unbearbeitet.

Mit Fotoworks XL erhält jeder ein Bildbearbeitungsprogramm, das einfach, intuitiv und günstig ist. Die zahlreichen Features überzeugen Anfänger wie auch Profis auf ganzer Linie. Fotoworks XL ist für alle Windows PC entwickelt worden und erhält regelmäßig kostenlose Updates, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Das Bildbearbeitungsprogramm bietet ein kostenloses Online-Handbuch, welches die meisten Fragen gut verständlich erklärt. Ebenso, stehen dem Anwender mehrere Tutorial-Videos zur Verfügung, die auch optisch gut einige grundlegende Funktionen erklären. Selbstverständlich kann der Nutzer jedoch auch das Support-Team anschreiben, welches rund um die Uhr bemüht ist, jede Kundenfrage zu beantworten und weitere nützliche Tipps geben kann. Fotoworks XL ist ein Bildbearbeitungsprogramm für Jedermann, das auf ganzer Linie überzeugt.

