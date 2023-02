Bio-Gate: Neue Tierpflegeprodukte entwickelt

Bio-Gate verstärkt Präsenz im nordamerikanischen Markt für innovative Tierpflege

-Bio-Gate-Kunde vertreibt neue Produktlinie bei Ohrinfektionen

-Technologische Spitzenstellung bei Tierpflege bestätigt

-Weitere Produkteinführungen ab Q2 2023 geplant

Nürnberg/Bremen, 1. Februar 2023 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat antimikrobiell wirksame Produkte zur Ohrpflege bei Tieren entwickelt, die nun von dem in den USA ansässigen Kunden und Spezialisten für Tiergesundheit W. F. Young vertrieben werden.

Die von der Bio-Gate AG entwickelten und hergestellten Produkte, die W. F. Young im Rahmen der Produktlinie „Silver Honey® Rapid Ear Care line“ in Nordamerika veräußert, basieren auf MicroSilver BGTM und Manuka-Honig. Sie dienen der Behandlung oder Prävention von Ohrinfektionen bei Kleintieren. Dies geschieht effektiv und auf natürlichem Wege, ohne den Einsatz von Antibiotika. Damit zählen sie derzeit zu den innovativsten Produkten auf dem Markt. Der mitunter übermäßig hohe Einsatz von Antibiotika führt auch bei Tieren zu gefährlichen bakteriellen Resistenzen, die sich potenziell auch auf andere (Haus-)Tiere und sogar die Besitzer übertragen können.

MicroSilver BG und Manuka-Honig besitzen synergistische antimikrobielle sowie hautberuhigende und anti-inflammatorische Eigenschaften, die durch Kombination in den Produkten der neuen Pflegeserie eine auf Antibiotika basierende Therapie massiv reduzieren können. Damit liegen diese Produkte für Nordamerika innerhalb der Empfehlungen der Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie (DART) 2020 und 2030, deren Ziel es ist, Antibiotikaresistenzen und den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren. Greifen Tierhalter auf diese innovativen Ohrpflegeprodukte mit ihren antibakteriellen Eigenschaften zurück, beugen sie möglichen Antibiotika-Resistenzen bei ihrem Tier vor.

In der Silver Honey®-Produktfamilie befinden sich bereits ein Wundpflege-Spray und eine Wundsalbe, die von Bio-Gate entwickelt wurden und mit Hilfe von MicroSilver BG schnelle Wundheilungserfolge erzielen. Der US-Tierpflege-Händler W. F. Young verfügt zudem über ein breites Vertriebsnetz und veräußert seine Produktpalette im stationären Tierfachhandel, bei speziellen Farmbedarf- und Tierfutteranbietern sowie online. Dabei zielt er auf einen volumenstarken Markt: In den USA erreichte der Umsatz für Heimtierbedarf im Jahr 2021 nach Angaben des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. rund 58,4 Mrd. Euro und war damit fast doppelt so groß wie der westeuropäische Markt mit 29,8 Mrd. Euro. Zudem leiden alleine in den USA rund 6,5 Mio. Hunde jährlich an Ohrinfektionen.

Thomas Konradt, Vorstand Business Development bei der Bio-Gate AG: „Mit unseren innovativen Entwicklungen bei Tierpflegeprodukten treffen wir auf einen weltweit großen Bedarf. Daher wollen wir das Veterinärgeschäft – für den professionellen und für den Retail-Kunden – noch ausbauen. Ab dem zweiten Quartal 2023 werden weitere Tierpflege-Produkte von uns unter der Marke des größten Tierbedarf-Einzelhändlers in Nordamerika erhältlich sein. „

Weitere Informationen zur Wirkung von MicroSilver BG finden Sie auf der Internetseite www.microsilver.de und auf der Homepage der Bio-Gate AG www.bio.gate.de

Kontakt:

Investor Relations

Bio-Gate AG / Gerd Rückel

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Investor-Relations@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-444

Mobil +49 (0)152 34221966

Presse

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Presse@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-222

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Technologien und Produkten für Gesundheit, Infektionsschutz und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die „Aktien“) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder für Rechnung von „U.S. persons“ angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

