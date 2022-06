Bio-Saunakissen „Made in Germany“ der Marke FinTec

Der Wohlfühl-Faktor für jede Sauna

Das Thema Sauna ist aktuell wie noch nie. Viele passionierte Saunagänger haben sich in den letzten Jahren entschlossen eine Heimsauna zu errichten. Wenn die Sauna samt Saunaofen fertiggestellt ist, steht dem Saunieren prinzipiell nichts mehr im Wege.

Doch um eine entspannende Atmosphäre zu schaffen, muss zusätzlich auf das richtige Sauna-Zubehör geachtet werden.

Ein Beispiel, um die Zeit in der Wellness-Oase so bequem wie möglich zu gestalten, ist das Saunakissen.

Es dient vor allem in privaten Saunen als Ersatz für hölzerne Kopfstützen, da es weitaus mehr Komfort bietet.

Hierfür eignen sich die FinTec Bio-Saunakissen optimal. Da FinTec stolz auf die „Made in Germany“ Philosophie ist, haben nun auch lokal gefertigte Saunakissen Einzug ins Sortiment gehalten. Die in vier verschiedenen Designs erhältlichen Kissen, wurden in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen entwickelt und produziert. So werden dauerhaft unnötige Transporte vermieden und eine soziale Herstellung gesichert. Die stilvollen, von Birkenquasten inspirierten Kissen sind nicht nur ein Blickfang, sondern dank des aus Biobaumwolle und -Leinen gefertigten Kissenbezuges auch umweltfreundlich hergestellt.

Das formstabile Accessoire erfüllt alle für einen Saunagang wichtigen Eigenschaften: durch das feuerfeste Inlett ist es sicher, dank des Bio-Baumwoll-Leinen-Gewebes fühlt es sich kühl an, nimmt schnell Feuchtigkeit auf, ist allerdings ebenso schnelltrocknend.

Selbstverständlich kann das Kissen komplett in der Waschmaschine gewaschen werden.

Auch wenn das FinTec Bio-Saunakissen für die Sauna konzipiert ist, gibt es viele alternative Verwendungsmöglichkeiten. So kommt es dank seiner einfachen Handhabung zum Beispiel gerne als Reisekissen zum Einsatz.

Mit den FinTec Saunakissen machen Sie sich eine Freude oder nutzen es als kreatives Geschenk für passionierte Saunagänger, weil es für das richtige Wohlfühl-Ambiente in jeder Sauna sorgt.

Besuchen Sie unsere Website fintec.de oder den Online-Shop saunasteine.de für mehr Informationen über unsere Saunatextilien, umfangreiches Saunazubehör und Saunaöfen der Marke FinTec!

Nach über 20 Jahren Erfahrung konnte sich die FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH als einer der führenden Hersteller und Vertreiber von Saunaöfen profilieren. Das in Bayern ansässige Unternehmen ist bekannt für die Produktion von hochwertigen Holz- und Elektrosaunaöfen sowie deren Zertifizierung nach höchsten Standards. Neben dem Vertrieb von qualitativen SaunaSteinen rundet eine Vielzahl an Saunazubehör das Produktportfolio ab.

