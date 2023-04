Biro eröffnet Filiale in Belgien

Das italienische Unternehmen Estrima erschließt mit der Gründung von Biro Brüssel einen neuen Markt für den Verkauf und die Vermietung des weltweit kleinsten 4-Rad-Elektro-Leichtfahrzeugs

Pordenone, 21. April 2023: Estrima – ein italienisches Unternehmen, das sich auf die elektrische Mikromobilität spezialisiert hat, setzt seine europaweite Expansionsstrategie fort und gibt die Erschießung des belgischen Marktes bekannt. Nach Italien, Holland, Frankreich, Griechenland, Andalusien und vor kurzem München ist Brüssel eine weitere wichtige Location in Europa, in der Biro – dank einer Partnerschaft mit dem Unternehmen Amolytics BV erhältlich sein wird.

Die Kooperation mit Amolytics sieht die Eröffnung eines Biro Stores vor, der von der neu gegründeten belgischen Niederlassung Biro Brüssel geführt wird und sich dem Verkauf, dem Vertrieb und der Vermietung von Biro in der belgischen Hauptstadt widmet.

Biro von Estrima, der europaweit auf riesiges Interesse stößt, erfüllt sämtliche Anforderungen, die relevant sind für zukünftige urbane Mobilitätskonzepte: Er ist energiesparend, nachhaltig, umweltschonend, platzsparend, wendig und leicht. Je nach Modell schafft Biro eine Reichweite von bis zu 100km und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 60km/h. Darüber hinaus bietet er genug Platz für zwei Personen sowie ausreichend Stauraum.

Für Matteo Maestri, Präsident von Estrima, stellt dies einen weiteren Baustein seiner Entwicklungs- und Expansionsstrategie dar, die eine internationale Ausweitung der Geschäftsaktivitäten umfasst: „Nach unseren Erfolgen in Amsterdam, Mailand, Rom, Paris, Athen und München ist Belgien nun der nächste wichtige Meilenstein, um den neuen, rundum verbesserten Biro nach und nach in weitere Metropolen und Länder zu bringen. Und natürlich wird dies nicht unsere letzte Station sein.“

Matthew Khouri, CEO von Amolytics, ergänzt: „Wir bei Amolytics freuen uns, Teil der Revolution der urbanen Mobilität zu sein, die von Estrima und seinem passionierten Team von Fachleuten vorangetrieben wird. Im Hinblick auf unsere Diversifizierungsstrategie hin zu erneuerbaren Energien und Mobilität für Wachstumsmärkte sind wir zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit Estrima ein Sprungbrett für unser zukünftiges Engagement als Lösungsanbieter für verantwortungsvolle Mobilitätslösungen sein wird. Ebenso sind wir überzeugt, dass Biro einer der Impulsgeber für die Umgestaltung Brüssels sein wird, im Einklang mit der Vision und den Richtlinien des regionalen Mobilitätsplans 2030.

Über Estrima

Estrima S.p.A. ist ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Pordenone (Venetien). Es wurde 2008 gegründet. Unter der Marke Biro betreibt es Forschung und Entwicklung, Design, Produktion sowie Vermarktung von Elektrofahrzeugen und gehört zu den Pionieren auf diesem Sektor. Estrima entspringt der kreativen Vision von Matteo Maestri und entstand als Abspaltung der Firma Brieda, die seit über 50 Jahren Sicherheitskabinen für landwirtschaftliche und industrielle Fahrzeuge herstellt. Seit 2021 zählen auch die Firmen Brieda ECS.r.l., Sharbie S.r.l. und UPooling S.r.l zur Estrima-Gruppe, letzte eröffnen Estrima den Geschäftsbereich des Mobility-as-a-Service einschließlich Services wie Fahrzeugvermietung sowie Carsharing. Estrima ist mit der Marke Biro in Italien, Frankreich, Griechenland, Andalusien (Spanien) und den Niederlanden vertreten. Die Estrima-Gruppe ist seit Dezember 2021 an der Börse Euronext Growth Mailand notiert. Weitere Informationen unter: https://www.estrima.com

