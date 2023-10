Bitpanda erhält als erstes internationales Unternehmen eine Krypto-Lizenz in Norwegen

– Diese jüngste Lizenz stärkt Bitpandas Position als Europas bestregulierter Handelsplatz

– Nach einem gründlichen Prüfungsverfahren durch Finanstilsynet, der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde, hat Bitpanda nun den sogenannten VASP-Status erhalten

– Bitpanda ist das erste nicht-norwegische Unternehmen, das diese Lizenz erhält. Damit kann Bitpanda seine Dienstleistungen aktiv in Norwegen anbieten und Millionen von Menschen den einfachen und sicheren Handel mit digitalen Vermögenswerten ermöglichen

Wien, 19. Oktober 2023 – Das europäische FinTech-Einhorn Bitpanda ist ab sofort bei Finanstilsynet registriert und damit das erste nicht-norwegische Unternehmen, das den Virtual Asset Service Provider (VASP)-Status erhält. Dies unterstreicht Bitpandas Status als Europas am stärksten reguliertes Krypto-Unternehmen. Letztes Jahr wurde Bitpanda als erster ausländischer Kryptoanbieter in Schweden registriert und hat bereits sein komplettes Dienstleistungsangebot für schwedische Anleger eingeführt.

Mit einer bedeutenden Präsenz und führenden Position auf dem europäischen Kontinent möchte Bitpanda nun seine Präsenz in Skandinavien weiter ausbauen und den Norwegern, die sicher und einfach mit digitalen Vermögenswerten handeln möchten, dieselben Dienste anbieten.

Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO von Bitpanda, kommentiert: „Es ist offensichtlich, dass wir in Europa eine Investitionsplattform brauchen, der wir vertrauen können. Wir bei Bitpanda haben uns vorgenommen, diese Plattform zu sein. In den letzten 12 Monaten haben wir als einziger europäischer Anbieter Lizenzen in Deutschland, Schweden und Norwegen erhalten. Wir haben mittlerweile mehr als 4 Millionen Nutzer und ermöglichen es Europas führenden Finanzinstituten und Neobanken, digitale Vermögenswerte anzubieten. Wir wollen unsere europäische Führungsrolle noch weiter ausbauen, und dieser neue Meilenstein in den nordischen Ländern ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.“

Europäische Führungsrolle verpflichtet zur Einhaltung von Regulierung

Bitpanda engagiert sich seit langem für die Einhaltung von Vorschriften und hat sich verpflichtet, vor dem Eintritt in einen neuen Markt sicherzustellen, dass das Unternehmen alle erforderlichen Lizenzen besitzt. Aufgrund dieses Engagements war Bitpanda das erste nicht einheimische Unternehmen, das Lizenzen und Genehmigungen in einer großen Anzahl von europäischen Ländern erhielt.

Vor einem Jahr erhielt die Bitpanda Group die europaweit führende und wichtige Lizenz der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Darüber hinaus ist das Unternehmen bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA), der französischen Autorite Des Marches Financiers (AMF) und der tschechischen Handelsbehörde als VASP registriert, besitzt die PSD2-Lizenz und die MiFID II-Lizenz und wurde Österreichs erstes E-Geld-Institut (EMI) nach europäischem Recht (EMD2). Zusätzlich hat Bitpanda einen vollständig AML5-konformen KYC-Prozess.

Bitpanda vereinfacht den Vermögensaufbau. Bitpanda wurde 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer in Wien gegründet, um Menschen zu helfen, sich selbst genug zu vertrauen, um finanzielle Freiheit für ihre Zukunft aufzubauen. Die benutzerfreundliche Handelsplattform ermöglicht es sowohl Anfängern als auch erfahrenen ExpertInnen, in die gewünschten Kryptowährungen, Krypto-Indizes, Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe zu investieren – und das rund um die Uhr. Mit über 4 Millionen KundInnen, darunter mehr als 1 Million Investierende aus Deutschland, sowie mehreren Hundert Teammitgliedern aus über 50 Nationen, die sich auf verschiedene Offices und Hubs in Europa verteilen, ist das Unternehmen eines der erfolgreichsten FinTechs Europas.

