BIWIN eröffnet europäischen Hauptsitz

Speicherlösungen aus einer Hand für europäische B2C- und B2B-Kanäle

Amsterdam, Niederlande, 10. Oktober 2020 – BIWIN Technology Co., Ltd. (BIWIN) weitet seine Geschäftstätigkeit und den Vertrieb des eigenen Produktportfolios ab sofort auf Europa aus.

Als Anbieter von Speicherlösungen aus einer Hand produziert BIWIN nicht nur SSDs, eingebettete Speicherchips sowie Speicherkarten und -module, sondern agiert zudem als flexibler Dienstleister für maßgeschneiderte Anpassungen im Kundenauftrag. Dabei bietet das Unternehmen seine Lösungen nicht nur untern den Eigenmarken BIWIN oder BIWINTECH an, sondern verfügt auch über eine offizielle Lizenz zur Herstellung von Speicherprodukten unter der Marke HP.

“Bei der Standortwahl für unsere neue, europäische Hauptniederlassung haben wir uns bewusst für Amsterdam entschieden und können somit künftig mitten aus dem Zentrum des Kontinents heraus agieren”, sagt Rafael A. Poeckling, Geschäftsführer für Europa. “Von hier aus koordinieren wir den Ausbau unseres Vertriebsnetzes quer durch Europa und bieten unseren Vertriebspartnern direkte Unterstützung. Während der initialen Expansionsphase fokussieren wir uns zunächst auf die Beneluxstaaten, DACH, Spanien und Portugal, möchten unsere Präsenz aber zukünftig natürlich auf weiteren Märkten ausbauen.”

Die Channel-Strategie von BIWIN konzentriert sich im EMEA-Wirtschaftsraum zu Beginn auf den Produktvertrieb der Eigenmarken sowie externe und interne SSDs und DRAM für B2C- und B2B-Kunden, welche unter dem weltweiten Markenlizenzprogramm von HP laufen.

“Forbes, die Financial Times, Interbrand oder auch die Boston Consulting Group – in ihren internationalen Umfragen bewerten die wichtigsten Wirtschaftsmedien und Beratungsfirmen HP allesamt als eine der weltweit führenden Marken”, so Poeckling. “Sie können sich sicherlich vorstellen, wie schwierig es angesichts der hohen Qualitätsanforderungen HPs an seine sorgfältig ausgewählten Partner ist, das Einverständnis des Weltmarktführers zu erhalten, um die eigenen Produkte unter dem Markennamen HP vertreiben zu dürfen.”

So ist das Anforderungsprofil HPs für eine Kooperation zwar hoch gesteckt, doch aufgrund seiner eigenen, langjährigen Expertise in der Entwicklung und Produktion innovativer Speichertechnologien ist BIWIN bestens aufgestellt, um diese Zielvorgaben mehr als nur überzeugend zu erfüllen. Die Basis für eine Zusammenarbeit als Markenlizenznehmer bilden nicht nur einzigartige Produkte, welche den höchsten Qualitätsansprüchen genügen, sondern auch eine ausgezeichnete Vertriebs- und Verkaufskompetenz sowie eine branchenführende Stellung im jeweiligen Marktbereich. Ein leidenschaftlicher Einsatz im Sinne maximaler Kundenzufriedenheit und die Bereitschaft zur Förderung und zum Schutz des Markennamens HP runden die strengen Kriterien ab.*

“Es ist nur folgerichtig, dass BIWIN künftig vom neuen Hauptsitz in Europa aus HPs umfangreichen Speicherkatalog den Distributoren, Einzelhändlern, E-Tailern und Resellern aus dem EMEA-Raum zur Verfügung stellt. Bei deren Kunden genießt HP als die meistverkaufte Marke für Computerprodukte bereits ohnehin ein sehr hohes Ansehen”, erläutert Poeckling.

Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Speicherentwicklung und im Geschäft

Als angesehener Hersteller konzentriert sich BIWIN seit mehr als 25 Jahren auf modernste Technik, Firmware-Entwicklung, Hardware-Design-Packaging und Testtechnologie. Bei der Entwicklung seiner umfassenden Speicherlösungen und seiner fortschrittlichen System-in-Package (SiP)-basierten Technologie sowie bei der Entwicklung von Test-Dienstleistungen auf höchstem Niveau ist BIWIN ein bevorzugter Anbieter von Speicher- und Speicherlösungen für Kunden auf der ganzen Welt.

Ein Beispiel für die branchenführenden Produkte stellt die erst kürzlich vorgestellte BIWIN PH001 AIC SSD als Flaggschiffmodell unter den Solid State Disks für anspruchsvolle Prosumer und die Verwendung in leistungsfokussieren Rechenzentrumsumgebungen dar. Diese punktet insbesondere in Einsatzbereichen, welche eine maximale sequenzielle sowie wahlfreie Lese- und Schreibleistung voraussetzen und gleichzeitig höchstmögliche Anforderungen an die Langzeithaltbarkeit der Flash-basierten Speichermodule stellen. Die BIWIN PH001 ist in unterschiedlichen Kapazitätsklassen mit bis zu 32 TByte verfügbar, unterstützt das NVMe-1.4-Protokoll und kann nicht zuletzt dank ihrer modernen PCIe-Gen4-x4-Schnittstelle und 16 NAND-Kanälen mit beeindruckenden Eigenschaften aufwarten. Als NAND-Flash kommt Storage Class Memory (SCM) zum Einsatz, eine im Vergleich zum herkömmlichem Ansatz signifikant schnellere und langlebigere Alternative mit geringeren Zugriffslatenzen . Die sequenzielle Lese- und Schreibleistung liegt bei bis zu 7 beziehungsweise 6,1 GByte/s. Beim wahlfreien Lesen erreicht die SSD maximal 1,5 Millionen IOPS.

Speicherlösungen von BIWIN finden bereits gegenwärtig in einer Vielzahl von Smartphones, Tablets, Ultrabooks, Laptops, Smartwatches und Smart-TVs sowie weiteren Geräten weltweit bekannter Markenhersteller Verwendung. Mit seinem umfassenden Angebot an ultrakompakten eMMC- und ePOP-Speichermodulen gestaltet das Unternehmen die Miniaturisierung smarter Elektronik federführend mit, denn der Schlüssel zu immer schlankeren und kleineren, portablen Geräte-Designs liegt nicht zuletzt in der Verfügbarkeit passender Speicherlösungen.

Mit Blick auf das künftig zunehmend durch den 5G-Mobilfunkstandard vorangetriebene Internet of Things (IoT) bietet BIWIN bereits jetzt maßgeschneiderte, eingebettete Speicherprodukte für Anwender aus verschiedenen Branchen. Getreu dem eigenen Prinzip “Tausende von Lösungen für Tausende von Kunden” schickt sich das Unternehmen an, das passende Angebot für die steigende Nachfrage aus dem IoT-Bereich auf Abruf zur Verfügung stellen zu können..

“BWIN ist ein Hersteller von Weltrang und wir freuen uns über die Möglichkeit, die Präsenz des Unternehmens durch den neuen Standort fest auf dem europäischen Markt zu verankern”, fügt Poeckling hinzu. “Wir sind ein Hersteller, dem die Distributoren und der Channel allein aufgrund seiner Produktlizenzen ihr uneingeschränktes Vertrauen entgegenbringen können. Diese Lizenzen unterliegen regelmäßigen, strengen Überprüfungen durch die jeweiligen Partner, bevor globale Rechte vergeben werden. Glauben Sie, HP würde die Verwendung seines Namens auf Produkten erlauben, die weniger als die höchstmöglichen Qualitätsstandards erfüllen? Selbstverständlich nicht. Geht es um zukunftsträchtige Speichertechnologien für Computer, Wearables, den IoT-Bereich, Videoüberwachung oder die Industrie 4.0, werden BIWIN und HP gemeinsam eine entscheidende Rolle spielen .”

* http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/iplicensing/brand.html

Weitere Informationen und Anfragen erhalten Sie über marketing.eu@biwintech.com.

BIWIN wurde 1995 in Shenzhen gegründet und ist einer der Top 10 Speicherchiphersteller in China. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Speichermarkt bietet das neue BIWIN Huizhou Science and Technology Center mehr als 110.000 m² Produktionsfläche für die Chipherstellung und die Produktion von Speichermodulen, USB-Sticks, Speicherkarten und SSDs. Das Unternehmen verfügt über unabhängige Software-, Hardware- und Firmware-Entwicklungskapazitäten sowie über Kapazitäten für die Entwicklung von Speicheralgorithmen und -prozessen und ist eines der wenigen globalen Speicherunternehmen, das sowohl zum Chipdesign als auch zum Chip-Packaging und -Testing in der Lage ist. Neben dem Stammsitz in Shenzhen, China verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in den USA, Taiwan und Hongkong , um Geschäftspartner weltweit direkt betreuen zu können.

Firmenkontakt

BIWIN Technology Co., Ltd.

Alex Rüdinger

11231 NW 20th Street Suite#125

FL 33172 Miami

+49 6504 9567911

pr.eu@biwintech.com

https://biwintech.com/

Pressekontakt

Talk Technology GmbH

Alex Rüdinger

Vogelsangstr. 2

54424 Thalfang

+49 177 662 000 2

pr.eu@biwintech.com

https://biwintech.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.